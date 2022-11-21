Petra получила 61,3 млн долларов от последней продажи алмазов

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Компания Petra Diamonds продала 447 276 каратов алмазов со своих горнодобывающих предприятий за 61,3 млн долларов во время второго тендера в 2023 финансовом году.

По результатам первых двух тендеров в 2023 финансовом году выручка от продажи алмазов составила 164,1 млн долларов, при этом компания не продала камней исключительного качества, по сравнению с 136,4 млн долларов на первых двух тендерах 2022 финансового года, из которых 50,2 млн долларов получены за камни исключительного качества.

Генеральный директор компании Ричард Даффи (Richard Duffy) сказал, что это достойный результат на текущем несколько приглушенном рынке, когда сопоставимые цены на 12,6% выше по сравнению со вторым тендером 2022 финансового года и на 5,1% ниже, чем на первом тендере 2023 финансового года.

«Спрос на цветные и крупные бесцветные камни по-прежнему оставался очевидным, несмотря на то, что это сезонное колебание, то есть более слабый период по продажам», — сказал он.

«Сниженный спрос в Китае продолжил влиять на цены на драгоценные камни в диапазоне размеров от 0,75 до 5 каратов, при этом некоторое ценовое давление также проявлялось в диапазоне от 5 до 10 каратов, - объяснил Даффи. - Цены на меньшие размерные группы на предыдущем тендере были в основном одинаковыми».

Даффи сказал, что Petra по-прежнему ожидает поддержки рынка алмазов в среднесрочной и долгосрочной перспективе в результате структурного дефицита предложения.

«Мы видим, что текущий уровень спроса сохранится и в новом году, хотя и с потенциальным ростом продаж в праздничный сезон и ослаблением карантинных ограничений в Китае», — сказал он.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished