Эксклюзив
Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
Сегодня
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
21 ноября 2022
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Petra получила 61,3 млн долларов от последней продажи алмазов
По результатам первых двух тендеров в 2023 финансовом году выручка от продажи алмазов составила 164,1 млн долларов, при этом компания не продала камней исключительного качества, по сравнению с 136,4 млн долларов на первых двух тендерах 2022 финансового года, из которых 50,2 млн долларов получены за камни исключительного качества.
Генеральный директор компании Ричард Даффи (Richard Duffy) сказал, что это достойный результат на текущем несколько приглушенном рынке, когда сопоставимые цены на 12,6% выше по сравнению со вторым тендером 2022 финансового года и на 5,1% ниже, чем на первом тендере 2023 финансового года.
«Спрос на цветные и крупные бесцветные камни по-прежнему оставался очевидным, несмотря на то, что это сезонное колебание, то есть более слабый период по продажам», — сказал он.
«Сниженный спрос в Китае продолжил влиять на цены на драгоценные камни в диапазоне размеров от 0,75 до 5 каратов, при этом некоторое ценовое давление также проявлялось в диапазоне от 5 до 10 каратов, - объяснил Даффи. - Цены на меньшие размерные группы на предыдущем тендере были в основном одинаковыми».
Даффи сказал, что Petra по-прежнему ожидает поддержки рынка алмазов в среднесрочной и долгосрочной перспективе в результате структурного дефицита предложения.
«Мы видим, что текущий уровень спроса сохранится и в новом году, хотя и с потенциальным ростом продаж в праздничный сезон и ослаблением карантинных ограничений в Китае», — сказал он.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished