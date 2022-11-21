Платина будет в дефиците в 2023 году, спрос вырастет

По сообщениям СМИ, спрос со стороны автопроизводителей восстановился, но предложение со стороны первичного производства в ЮАР оставалось ограниченным, поэтому в 2023 году возникнет долгожданный дефицит платины.

Эдвард Стерк (Edward Sterck), руководитель отдела исследований Всемирного совета по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC), сказал: «Поставки со стороны «Норникеля» также могут сократиться из-за нехватки запасных комплектующих».

В отчете за третий квартал от 22 ноября WPIC прогнозирует дефицит предложения платины в размере 303 тыс. унций в следующем году. Если в 2023 год возникнет дефицит, предложение платины составит 1,1 млн унций по сравнению с 2022 годом, когда профицит оценивался в 804 тыс. унций.В целом глобальные поставки платины в третьем квартале упали на 171 тыс. унций. Производство в Южной Африке упало на 18%. По этим оценкам, отключение электричества в ЮАР повлияло на производство чуть более 100 тыс. унций.С точки зрения, спроса перспективы платины благоприятно поддерживаются сохраняющимися объемами поставок в Китай, примерно на 1,2 млн унций превышающими установленный спрос. Показатель включает объем металла, который еще не вошел в прогноз Всемирного совета.Наиболее многообещающим с точки зрения спроса на платину является автомобилестроение. Палладий продолжает замещаться платиной, в то время как перебои с поставками, в том числе получившая широкую огласку нехватка микропроцессорных микросхем, которая привела к сокращению производства автомобилей, также ослабли. В целом похоже, что нехватка полупроводниковых микросхем уменьшается, особенно к 2023 году.Тревор Рэймонд (Trevor Raymond), генеральный директор WPIC, сказал: «Устойчивость платины отражает растущий спрос на автомобили, в основном из-за замещения палладия и более высоких загрузок металла, а также уже запланированного увеличения промышленных мощностей».Это ставит платину в несколько уникальное положение по сравнению с другими сырьевыми товарами, спрос на которые, по прогнозам, будет продолжать расти, несмотря на перспективы рецессии.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished