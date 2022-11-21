Эксклюзив
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
21 ноября 2022
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Anglo-American объединяет усилия с Aurubis, чтобы выстроить устойчивую цепочку создания стоимости меди
По словам диверсифицированного горнодобывающего предприятия, целью сотрудничества является обеспечение того, чтобы медь добывалась, обрабатывалась, транспортировалась и выводилась на рынок.
Компании Anglo и Aurubis изучат возможность использования технологических решений для обеспечения большей прозрачности всего производственного цикла, а также области, представляющие общий интерес в развитии технологий.
«Медь играет ключевую роль в решении проблем изменения климата и повышения уровня жизни растущего населения мира, - говорит Питер Уиткатт (Peter Whitcutt), генеральный директор маркетингового подразделения Anglo. – Так что ее нужно производить устойчиво и как часть цепочки поставок, ориентированной на клиента. Вместе с Aurubis и в соответствии с нашим Планом устойчивой добычи полезных ископаемых, предусматривающим создание этических цепочек создания стоимости, мы взаимодействуем с участниками отрасли, чтобы оптимизировать ценность, которую может обеспечить ответственное снабжение».
Он сказал также, что цепочка создания стоимости начинается с портфеля высококачественных ресурсных активов компании с длительным сроком службы, который теперь включает рудник Келлавеко (Quellaveco) в Перу.
Anglo и Aurubis также взяли на себя обязательство пройти оценку по Стандарту обеспечения безопасности и сохранности в цепочке поставок меди в рамках программы Copper Mark («Медная марка»).
В марте 2022 года управляемые Anglo медные предприятия в Чили, горнодобывающие предприятия Лос-Бронсес и Эль-Сольдадо, а также медеплавильный завод в Чагресе были награждены знаком Copper Mark, свидетельствующим о стандарте ответственного производства.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished