Anglo-American объединяет усилия с Aurubis, чтобы выстроить устойчивую цепочку создания стоимости меди

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Anglo-American подписала меморандум о взаимопонимании с Aurubis, глобальным поставщиком цветных металлов и одним из крупнейших в мире переработчиков меди, для выработки предложения медной продукции, которое отвечало бы растущим ожиданиям в отношении металлов будущего, производимых и поставляемых из устойчивых источников.

По словам диверсифицированного горнодобывающего предприятия, целью сотрудничества является обеспечение того, чтобы медь добывалась, обрабатывалась, транспортировалась и выводилась на рынок.

Компании Anglo и Aurubis изучат возможность использования технологических решений для обеспечения большей прозрачности всего производственного цикла, а также области, представляющие общий интерес в развитии технологий.

«Медь играет ключевую роль в решении проблем изменения климата и повышения уровня жизни растущего населения мира, - говорит Питер Уиткатт (Peter Whitcutt), генеральный директор маркетингового подразделения Anglo. – Так что ее нужно производить устойчиво и как часть цепочки поставок, ориентированной на клиента. Вместе с Aurubis и в соответствии с нашим Планом устойчивой добычи полезных ископаемых, предусматривающим создание этических цепочек создания стоимости, мы взаимодействуем с участниками отрасли, чтобы оптимизировать ценность, которую может обеспечить ответственное снабжение».

Он сказал также, что цепочка создания стоимости начинается с портфеля высококачественных ресурсных активов компании с длительным сроком службы, который теперь включает рудник Келлавеко (Quellaveco) в Перу.

Anglo и Aurubis также взяли на себя обязательство пройти оценку по Стандарту обеспечения безопасности и сохранности в цепочке поставок меди в рамках программы Copper Mark («Медная марка»).

В марте 2022 года управляемые Anglo медные предприятия в Чили, горнодобывающие предприятия Лос-Бронсес и Эль-Сольдадо, а также медеплавильный завод в Чагресе были награждены знаком Copper Mark, свидетельствующим о стандарте ответственного производства.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





