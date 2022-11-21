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24 октября 2022
«Норникель» модернизирует НОФ
Новое оборудование было установлено в сжатые сроки — за два с половиной месяца — в условиях действующего производства. На объекте в круглосуточном режиме работали порядка 100 человек. Они полностью демонтировали старое оборудование, смонтировали около 50 т металлоконструкций и залили 220 кубометров железобетонных. Крупногабаритное оборудование (вес самого тяжелого агрегата около 45 т) устанавливали, используя два крана грузоподъемностью 15 и 50 т.
«За полгода от момента генерации идеи мы смогли пройти все этапы проектирования, изготовления оборудования и строительно-монтажных работ. Объем инвестиций в проект — 550 млн руб. Также у нас большие планы по модернизации существующего отделения мелкого дробления и корпуса дробления талнахских руд — это следующие задачи, которые нам предстоит решить», — прокомментировал генеральный директор ООО «Медвежий ручей» Владимир Зайцев.
Сейчас новый дробильный комплекс проходит пусконаладку, настройку автоматики и технологических режимов подачи и отмывки руды. В конце ноября он заработает на полную мощность и позволит фабрике в 2023 г. выйти на проектную производительность.
Норильская обогатительная фабрика c 2017 г. входит в дочернюю компанию «Норникеля» — ООО «Медвежий ручей». На ней перерабатывается весь объем вкрапленных руд северной части месторождения «Норильск-1», а также медистые руды месторождений Талнахское и Октябрьское с получением никелевого и медного концентратов.
Основные цеха фабрики: дробильный цех, измельчительно-флотационный цех, цех гидротехнических сооружений и гидротранспорта. Существуют два трубопровода, предназначенных для транспортировки отвальных хвостов до хвостохранилища «Лебяжье»: один рабочий, второй — резервный.
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.
Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.
В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах, американские депозитарные расписки допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже.
«Норильский никель» полностью поддерживает повестку ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г. и цели в области устойчивого развития ООН. Для компании следование принципам устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности является неотъемлемой частью эффективного ведения операционной деятельности и развития бизнеса. «Норникель» постоянно совершенствует свою деятельность в области охраны окружающей среды, защиты прав человека, промышленной безопасности и охраны труда, оценке воздействия на окружающую среду, сохранения биоразнообразия. 221,5 млрд рублей - объем затрат на проекты, связанные с ЦУР, в 2021 году.
Владимир Малахов, Rough&Polished