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Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
Сегодня
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
21 ноября 2022
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
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07 ноября 2022
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
ZIOC рассматривает возможность приобретения доли Glencore в железорудном проекте Занага
В сообщении компании говорится, что приобретение будет осуществлено путем покупки 50% плюс одной акции Glencore Projects в компании Jumelles, которая косвенно владеет лицензией на добычу полезных ископаемых, за миноритарную долю в ZIOC.
ZIOC и MPD, косвенная дочерняя компания, полностью принадлежащая Jumelles, которая владеет лицензией на добычу в рамках проекта, также заключили маркетинговое соглашение с Glencore International, которое вступит в силу непосредственно перед завершением сделки, о продаже и покупке всей будущей железорудной продукции в рамках проекта или любых других ее активов или активов ее аффилированных лиц, использующих аналогичную инфраструктуру в Республике Конго.
«Приобретение доли Glencore Projects в проекте является ключевой вехой для акционеров ZIOC, демонстрируя сторонним инвесторам, что проект теперь представлен единой организацией и стратегией управления, - отметил председатель совета директоров ZIOC Клиффорд Элфик (Clifford Elphick). - Приобретение увеличивает стоимость проекта для акционеров и увеличивает эффективную долю участия в проекте существующих акционеров, повышая их право собственности на проект и обеспечивая контроль над проектом без уплаты какой-либо премии за такое участие».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished