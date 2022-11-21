ZIOC рассматривает возможность приобретения доли Glencore в железорудном проекте Занага

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Компания Zanaga Iron Ore Company (ZIOC) достигла соглашения с Glencore Projects, дочерней компанией Glencore International, о приобретении контрольного пакета акций железорудного проекта Занага (Zanaga) в Республике Конго (Браззавиль).

В сообщении компании говорится, что приобретение будет осуществлено путем покупки 50% плюс одной акции Glencore Projects в компании Jumelles, которая косвенно владеет лицензией на добычу полезных ископаемых, за миноритарную долю в ZIOC.

ZIOC и MPD, косвенная дочерняя компания, полностью принадлежащая Jumelles, которая владеет лицензией на добычу в рамках проекта, также заключили маркетинговое соглашение с Glencore International, которое вступит в силу непосредственно перед завершением сделки, о продаже и покупке всей будущей железорудной продукции в рамках проекта или любых других ее активов или активов ее аффилированных лиц, использующих аналогичную инфраструктуру в Республике Конго.

«Приобретение доли Glencore Projects в проекте является ключевой вехой для акционеров ZIOC, демонстрируя сторонним инвесторам, что проект теперь представлен единой организацией и стратегией управления, - отметил председатель совета директоров ZIOC Клиффорд Элфик (Clifford Elphick). - Приобретение увеличивает стоимость проекта для акционеров и увеличивает эффективную долю участия в проекте существующих акционеров, повышая их право собственности на проект и обеспечивая контроль над проектом без уплаты какой-либо премии за такое участие».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





