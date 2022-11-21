DMCC и SafeGold будут использовать цифровые активы, обеспеченные золотом, чтобы внести изменения в золотодобывающую промышленность на Ближнем Востоке стоимостью 20 мдрд долларов

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Компания SafeGold, ведущая азиатская платформа цифрового золота, подписала меморандум о взаимопонимании с Дубайским центром биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC), который направлен на дальнейший вклад в концепцию SafeGold по оцифровке инвестиций в золото и обеспечению процветания цифровой экосистемы на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где рынок золота оценивается в 20 млрд долларов. Партнерство создаст экосистему для цифровых сертификатов, обеспеченных золотом, сначала в ОАЭ, а затем во всем регионе MENA (Middle East & North Africa).

Золотые слитки будут физически храниться в безопасных хранилищах и подтверждаться варрантами, выданными на платформе DMCC Tradeflow, прозрачном центральном реестре прав собственности на золото и товары, хранящиеся на объектах ОАЭ. Затем цифровые сертификаты, обеспеченные золотом, можно будет продавать на платформе SafeGold, что обеспечивает инвесторам более высокий уровень прозрачности и уверенности.

Гаурав Матур (Gaurav Mathur), основатель и генеральный директор SafeGold, сказал: «ОАЭ — идеальный центр для создания глобальной платформы цифрового золота. В SafeGold мы видим огромный потенциал в технологической и товарной экосистеме ОАЭ, учитывая сильную привязанность страны к золоту. Благодаря региональному лидерству DMCC и инфраструктуре мирового класса, а также цифровому мастерству SafeGold, мы надеемся превратить ОАЭ в центр для инвесторов в золото по всему региону и ускорить развитие экосистемы цифрового золота в ОАЭ».

Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель совета директоров и генеральный директор DMCC, сказал: «Учитывая возросшую простоту торговли цифровыми активами, особенно золотом и драгоценными металлами, наше сотрудничество с SafeGold является жизненно важным шагом на пути к консолидации экосистемы цифрового золота на глобальном уровне. Партнерство, основанное на доверии и прозрачности, имеет жизненно важное значение для обслуживания всей золотодобывающей отрасли, и DMCC имеет все возможности для того, чтобы стимулировать эти усилия, учитывая наши обширные знания в области золота, инфраструктуру мирового класса по всей цепочке создания стоимости золота и постоянную работу в секторах блокчейна и web3».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





