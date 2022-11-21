Эксклюзив
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
21 ноября 2022
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
DMCC и SafeGold будут использовать цифровые активы, обеспеченные золотом, чтобы внести изменения в золотодобывающую промышленность на Ближнем Востоке стоимостью 20 мдрд долларов
Золотые слитки будут физически храниться в безопасных хранилищах и подтверждаться варрантами, выданными на платформе DMCC Tradeflow, прозрачном центральном реестре прав собственности на золото и товары, хранящиеся на объектах ОАЭ. Затем цифровые сертификаты, обеспеченные золотом, можно будет продавать на платформе SafeGold, что обеспечивает инвесторам более высокий уровень прозрачности и уверенности.
Гаурав Матур (Gaurav Mathur), основатель и генеральный директор SafeGold, сказал: «ОАЭ — идеальный центр для создания глобальной платформы цифрового золота. В SafeGold мы видим огромный потенциал в технологической и товарной экосистеме ОАЭ, учитывая сильную привязанность страны к золоту. Благодаря региональному лидерству DMCC и инфраструктуре мирового класса, а также цифровому мастерству SafeGold, мы надеемся превратить ОАЭ в центр для инвесторов в золото по всему региону и ускорить развитие экосистемы цифрового золота в ОАЭ».
Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель совета директоров и генеральный директор DMCC, сказал: «Учитывая возросшую простоту торговли цифровыми активами, особенно золотом и драгоценными металлами, наше сотрудничество с SafeGold является жизненно важным шагом на пути к консолидации экосистемы цифрового золота на глобальном уровне. Партнерство, основанное на доверии и прозрачности, имеет жизненно важное значение для обслуживания всей золотодобывающей отрасли, и DMCC имеет все возможности для того, чтобы стимулировать эти усилия, учитывая наши обширные знания в области золота, инфраструктуру мирового класса по всей цепочке создания стоимости золота и постоянную работу в секторах блокчейна и web3».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished