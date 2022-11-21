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31 октября 2022
Индийские банки HDFC Bank и Canara Bank получили одобрение RBI на торговлю рупией с Россией
На данный момент пять индийских банков получили разрешение регулирующих органов на такую торговлю, включая UCO Bank, Union Bank и IndusInd Bank. Эти три банка пока открыли счета, хотя ни одна сделка через этот механизм не проводилась. Этот шаг направлен на популяризацию торговли в национальной валюте.
Помимо этого, два российских банка, Сбербанк и ВТБ, имеют одобрение RBI. Оба имеют филиалы в Индии.
Калькуттский UCO Bank стал первым индийским банком, получившим одобрение RBI на открытие специального счета «востро» в российском Газпромбанке, который был создан крупнейшим в мире производителем и экспортером газа «Газпромом».
IndusInd Bank заключил соглашения с шестью российскими банками, а остальные четыре индийских банка заключили сделки с одним российским кредитором каждый. Аналогом HDFC Bank в России является МТС Банк, финтех-подразделение крупнейшего российского мобильного оператора МТС.
Согласно циркуляру RBI, индийские импортеры, осуществляющие свою торговлю через механизм рупий, будут платить в индийской валюте, которая должна быть зачислена на специальный счет «востро» банка-корреспондента страны-партнера по счетам за поставку товаров или услуг от зарубежного продавца/поставщика.
Индийские экспортеры, отправляющие товары и услуги по этому механизму, должны получать оплату в рупиях с остатка средств на специально отведенных для этого специальных счетах «востро» банка-корреспондента страны-партнера. RBI говорит, что обменный курс должен определяться рынком.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished