Индийские банки HDFC Bank и Canara Bank получили одобрение RBI на торговлю рупией с Россией

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Еще два индийских банка, HDFC Bank и Canara Bank, получили разрешение от Резервного банка Индии (Reserve Bank of India, RBI) на открытие специального счета «востро» для торговли в рупиях, и оба разрешения предназначены для торговли с банковским сектором России, говорится в публикации Business Standard.

На данный момент пять индийских банков получили разрешение регулирующих органов на такую торговлю, включая UCO Bank, Union Bank и IndusInd Bank. Эти три банка пока открыли счета, хотя ни одна сделка через этот механизм не проводилась. Этот шаг направлен на популяризацию торговли в национальной валюте.

Помимо этого, два российских банка, Сбербанк и ВТБ, имеют одобрение RBI. Оба имеют филиалы в Индии.

Калькуттский UCO Bank стал первым индийским банком, получившим одобрение RBI на открытие специального счета «востро» в российском Газпромбанке, который был создан крупнейшим в мире производителем и экспортером газа «Газпромом».

IndusInd Bank заключил соглашения с шестью российскими банками, а остальные четыре индийских банка заключили сделки с одним российским кредитором каждый. Аналогом HDFC Bank в России является МТС Банк, финтех-подразделение крупнейшего российского мобильного оператора МТС.

Согласно циркуляру RBI, индийские импортеры, осуществляющие свою торговлю через механизм рупий, будут платить в индийской валюте, которая должна быть зачислена на специальный счет «востро» банка-корреспондента страны-партнера по счетам за поставку товаров или услуг от зарубежного продавца/поставщика.

Индийские экспортеры, отправляющие товары и услуги по этому механизму, должны получать оплату в рупиях с остатка средств на специально отведенных для этого специальных счетах «востро» банка-корреспондента страны-партнера. RBI говорит, что обменный курс должен определяться рынком.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





