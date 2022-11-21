Эксклюзив
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
21 ноября 2022
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Metalex собирает средства для проектов в ЮАР и Канаде
В компании заявили, что предложение будет состоять из комбинации сквозных и несквозных ценных бумаг.
Сквозные бумаги будут стоить 0,06 доллара за единицу, при этом каждая единица будет состоять из одной сквозной акции и половины варранта.
В заявлении компании сказано, что несквозные ценные бумаги будут стоить 0,05 доллара за единицу, при этом каждая единица будет состоять из одной несквозной акции и половины варранта.
Каждый полный варрант, выпущенный в связи со сквозными акциями, дает владельцу право приобрести несквозную акцию по цене 0,08 доллара сроком на 18 месяцев.
Выручка от продажи ценных бумаг будет использована для общего оборотного капитала и алмазного проекта Вильоенсхоф (Viljoenshof) в ЮАР.
Выручка от продажи сквозных акций будет использована для финансирования профессиональной геологоразведки на участках, на которые компания подала заявки, в полностью принадлежащем ей проекте Квебек (Quebec) в Канаде.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished