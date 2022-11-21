Metalex собирает средства для проектов в ЮАР и Канаде

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Компания Metalex Ventures собирается провести частное размещение акций без посредничества, чтобы собрать валовую выручку в размере до 600 тыс. долларов США.

В компании заявили, что предложение будет состоять из комбинации сквозных и несквозных ценных бумаг.

Сквозные бумаги будут стоить 0,06 доллара за единицу, при этом каждая единица будет состоять из одной сквозной акции и половины варранта.

В заявлении компании сказано, что несквозные ценные бумаги будут стоить 0,05 доллара за единицу, при этом каждая единица будет состоять из одной несквозной акции и половины варранта.

Каждый полный варрант, выпущенный в связи со сквозными акциями, дает владельцу право приобрести несквозную акцию по цене 0,08 доллара сроком на 18 месяцев.

Выручка от продажи ценных бумаг будет использована для общего оборотного капитала и алмазного проекта Вильоенсхоф (Viljoenshof) в ЮАР.

Выручка от продажи сквозных акций будет использована для финансирования профессиональной геологоразведки на участках, на которые компания подала заявки, в полностью принадлежащем ей проекте Квебек (Quebec) в Канаде.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





