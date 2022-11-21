Охранник Anjin арестован за незаконное хранение 91 алмаза

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В прошлую пятницу на алмазных месторождениях Маранге у легального алмазного дилера были отобраны 10 тыс. долларов и автомобиль под угрозой применения оружия.
«Мы сообщили о вооруженном ограблении в районе добычи алмазов Чиадзва (Chiadzwa) 18 ноября 2022 года около полуночи. В районе Оулд Джинани произошло вооруженное ограбление, [где] у Берлрайта Муквавая (Bearlright Mukwawaya) из Мутаре украли его 10 000 долларов», — говорится в полицейском рапорте, который есть в распоряжении издания.
Утверждается, что Муквавая получил телефонный звонок от нелегального добытчика алмазов и хотел, чтобы он встретился со его синдикатом в Джинани для сделок с алмазами.
По прибытии Муквавая и его друг Джордж Зейя (George Zeya) встретили группу из четырех человек, у которых находились четыре алмаза и которые отдали их торговцу.
Однако при оценке алмазов один мужчина достал пистолет и направил его на Муквавайю, а другой подозреваемый схватил его за шею рукой.
Потерпевший сдался и сказал грабителям взять 2 000 долларов из кармана его брюк и 8 000 долларов из его автомобиля.
«Заметив, что его друг в опасности, Зея попытался вмешаться, но не смог сдержать ситуацию, так как двое других подозреваемых напали на него со стальным прутом и он получил глубокие порезы, - сообщили в полиции. - Зея упал и был ранен ножом».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished