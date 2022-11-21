Охранник Anjin арестован за незаконное хранение 91 алмаза

Сегодня Новости

Охранник компании Anjin Investments, которой принадлежат алмазные месторождения Маранге (Marange) в Зимбабве, был арестован после того, как у него обнаружили 91 алмаз при попытке вынести их из помещения.

Издание Newsday не смогло предоставить более подробную информацию об аресте охранника Муньярадзи Нкомо (Munyaradzi Nkomo).

В прошлую пятницу на алмазных месторождениях Маранге у легального алмазного дилера были отобраны 10 тыс. долларов и автомобиль под угрозой применения оружия.

«Мы сообщили о вооруженном ограблении в районе добычи алмазов Чиадзва (Chiadzwa) 18 ноября 2022 года около полуночи. В районе Оулд Джинани произошло вооруженное ограбление, [где] у Берлрайта Муквавая (Bearlright Mukwawaya) из Мутаре украли его 10 000 долларов», — говорится в полицейском рапорте, который есть в распоряжении издания.

Утверждается, что Муквавая получил телефонный звонок от нелегального добытчика алмазов и хотел, чтобы он встретился со его синдикатом в Джинани для сделок с алмазами.

По прибытии Муквавая и его друг Джордж Зейя (George Zeya) встретили группу из четырех человек, у которых находились четыре алмаза и которые отдали их торговцу.

Однако при оценке алмазов один мужчина достал пистолет и направил его на Муквавайю, а другой подозреваемый схватил его за шею рукой.

Потерпевший сдался и сказал грабителям взять 2 000 долларов из кармана его брюк и 8 000 долларов из его автомобиля.

«Заметив, что его друг в опасности, Зея попытался вмешаться, но не смог сдержать ситуацию, так как двое других подозреваемых напали на него со стальным прутом и он получил глубокие порезы, - сообщили в полиции. - Зея упал и был ранен ножом».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





