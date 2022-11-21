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URA Holdings оценила запасы изумрудов в 29 млн каратов на руднике в ЮАР
Оценка не включает дополнительные 168–344 млн каратов в разведочном объекте JORC, которые обеспечивают потенциал для значительного увеличения первоначальных ресурсов JORC.
URA сообщила, что первый объект JORC состоит из месторождения Кобра (Cobra) в 1,2 млн тонн руды при содержании в ней изумрудов в 6,4 г/т и их общем объеме в 19,4 млн каратов, а также из месторождения Дискавери (Discovery) в 700 тыс. т руды при содержании в ней изумрудов в 5,7 г/т и их общем объеме в 9,6 млн каратов.
«Эта оценка по стандартам JORC (2022 года) в 29 млн каратов изумрудов полностью оправдывает уверенность директоров на момент приобретения месторождения в том, что значительные ресурсы изумрудов остаются неразработанными на руднике Гравелот», - сказал гендиректор компании Бернар Оливье (Bernard Olivier).
Председатель URA Эдвард Нилон (Edward Nealon) сказал, что если они используют среднюю консервативную цену в 9 долларов за карат, достигнутую компанинй Gemfields в сентябре прошлого года только для своих изумрудов более низкого качества, то общий ресурс по JORC в 29 млн каратов имеет оценочную стоимость около 261 млн долларов.
«Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы раскрыть эту ценность на месте путем реконструкции рудника и инфраструктуры, а также модернизации существующих перерабатывающих мощностей с целью как можно скорее возобновить добычу и переработку изумрудов», - сказал он.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished