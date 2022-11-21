Эксклюзив
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
21 ноября 2022
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
TDB заключил синдицированную сделку на 600 млн долларов с Trafigura
Кредит позволит завершить строительство нового механизированного рудника и перерабатывающего завода Мутоши (Mutoshi) в Колвези, а также расширить рудник и перерабатывающий завод Этуаль (Etoile) в Лубумбаши.
Ожидается, что рудник Мутоши, который станет третьим по величине кобальтовым рудником в мире, начнет производство в четвертом квартале 2023 года с производственной мощностью 16 тыс. тонн гидроксида кобальта и 48 тыс. тонн медных катодов в год.
«В течение последних нескольких лет TDB и Trafigura работали вместе, чтобы удовлетворить энергетические потребности государств-членов TDB, — сказал гендиректор TDB Майкл Авори (Michael Awori). - Мы рады расширить наше сотрудничество в рамках этого эффективного финансового инструмента в ДРК, который не только оставит свой след в плане создания рабочих мест и экономического развития страны, но и активизирует наши усилия по выполнению обязательств в области изменения климата, способствуя увеличению поставки металлов, необходимых для энергетического перехода».
В январе прошлого года Trafigura также заключила первоначальное соглашение о финансировании на сумму 600 млн долларов с компаниями Chemaf Resources и Chemaf.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished