TDB заключил синдицированную сделку на 600 млн долларов с Trafigura

Сегодня Новости

Восточно- и южноафриканское отделение банка Trade and Development Bank (TDB), действующее в качестве уполномоченного ведущего банка, закрыло с компанией Trafigura синдицированный кредит на 600 млн долларов США для финансирования разработки меди и кобальта в Демократической Республике Конго (ДРК).

Кредит позволит завершить строительство нового механизированного рудника и перерабатывающего завода Мутоши (Mutoshi) в Колвези, а также расширить рудник и перерабатывающий завод Этуаль (Etoile) в Лубумбаши.

Ожидается, что рудник Мутоши, который станет третьим по величине кобальтовым рудником в мире, начнет производство в четвертом квартале 2023 года с производственной мощностью 16 тыс. тонн гидроксида кобальта и 48 тыс. тонн медных катодов в год.

«В течение последних нескольких лет TDB и Trafigura работали вместе, чтобы удовлетворить энергетические потребности государств-членов TDB, — сказал гендиректор TDB Майкл Авори (Michael Awori). - Мы рады расширить наше сотрудничество в рамках этого эффективного финансового инструмента в ДРК, который не только оставит свой след в плане создания рабочих мест и экономического развития страны, но и активизирует наши усилия по выполнению обязательств в области изменения климата, способствуя увеличению поставки металлов, необходимых для энергетического перехода».

В январе прошлого года Trafigura также заключила первоначальное соглашение о финансировании на сумму 600 млн долларов с компаниями Chemaf Resources и Chemaf.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





