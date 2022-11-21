Mountain Province Diamonds обновила циркуляр к специальному собранию акционеров

Сегодня Новости

Компания Mountain Province Diamonds Inc. объявила о поправке к своему информационному циркуляру, относящемуся к специальному собранию акционеров, запланированному на 1 декабря 2022 года.

Чтобы дать акционерам дополнительное время для ознакомления с измененным циркуляром, компания намерена отложить внеочередное собрание до 12 декабря 2022 года.

Mountain Province разъясняет свое соглашение в связи с выпуском новых кредитных примечаний, в соответствии с которыми младшая кредитная линия, одобренная акционерами 28 февраля 2022 года, будет иметь эффективную процентную ставку в размере 14% годовых после 15 декабря 2022 года, что составляет 2% надбавки к минимальной гарантированной общей доходности в 12% по новым кредитным нотам.

В связи с тем, что новые кредитные ноты выпускаются со скидкой к номиналу, а также содержат механизм true up, их эффективная процентная ставка составляет 12%. Применение механизма корректировки и ставки купона к младшей кредитной линии, а также сохранение надбавки в 2% к процентной ставке, предусмотренной для субординированного долга младшей кредитной линии, приводит к эффективной процентной ставке в размере 14%.



Алекс Шишло для Rough&Polished





