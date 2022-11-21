Эксклюзив
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
21 ноября 2022
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Mountain Province Diamonds обновила циркуляр к специальному собранию акционеров
Чтобы дать акционерам дополнительное время для ознакомления с измененным циркуляром, компания намерена отложить внеочередное собрание до 12 декабря 2022 года.
Mountain Province разъясняет свое соглашение в связи с выпуском новых кредитных примечаний, в соответствии с которыми младшая кредитная линия, одобренная акционерами 28 февраля 2022 года, будет иметь эффективную процентную ставку в размере 14% годовых после 15 декабря 2022 года, что составляет 2% надбавки к минимальной гарантированной общей доходности в 12% по новым кредитным нотам.
В связи с тем, что новые кредитные ноты выпускаются со скидкой к номиналу, а также содержат механизм true up, их эффективная процентная ставка составляет 12%. Применение механизма корректировки и ставки купона к младшей кредитной линии, а также сохранение надбавки в 2% к процентной ставке, предусмотренной для субординированного долга младшей кредитной линии, приводит к эффективной процентной ставке в размере 14%.
Алекс Шишло для Rough&Polished