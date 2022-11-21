Конференция по драгоценным металлам в Дубае подчеркивает важность приверженности глобальных поставщиков деловой этике и необходимость инвестиций в технологии

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Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC) успешно завершил десятую Дубайскую конференцию по драгоценным металлам (DPMC) в партнерстве с Министерством экономики Объединенных Арабских Эмиратов, которая проходила в отеле «Атлантис» на острове Пальма в Дубае. В этом году она была посвящена четырем ключевым темам: будущему торговли драгоценными металлами, повышению надежности поставщиков, финансиализации торговли драгоценными металлами и изменению мировых ценовых ориентиров.

Стандарт добросовестной поставки министерства экономики ОАЭ и недавно обновленные правила проверки соблюдения норм для поиска ответственных источников золота имеют решающее значение для будущего торговли золотом в ОАЭ и отрасли в целом. При этом требуется, чтобы все работающие в стране аффинажные заводы и другие регулируемые организации соответствовали международным стандартам и лучшим практикам.

С вступительной основной речью выступил д-р Тани бин Ахмед Аль Зейуди (Thani bin Ahmed Al Zeyoudi), государственный министр внешней торговли ОАЭ, который сказал: «ОАЭ стали процветающим центром торговли драгоценными металлами, а это означает, что нет лучшего места для проведения такой представительной конференции. Через Министерство экономики ОАЭ и его Комитет по золотым слиткам мы продолжаем позиционировать ОАЭ в центре мировой торговли золотом, поддерживая самые высокие международные стандарты в ключевых областях, таких как финансирование и ответственное использование золота. Я хотел бы поблагодарить DMCC за важную роль, которую он сыграл в развитии золотодобывающей промышленности ОАЭ».

Делегатов приветствовал Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель совета директоров и генеральный директор DMCC, а также председатель совета директоров Дубайской биржи золота и сырьевых товаров (Dubai Gold and Commodities Exchange, DGCX), который сказал: «ОАЭ играют решающую роль в формировании будущего отрасли драгоценных металлов и обеспечении честной, прозрачной и отслеживаемой торговли золотом и драгоценными металлами. Конференция по драгоценным металлам в Дубае в этом году подчеркнула необходимость для участников рынка во всем мире использовать новые технологии, такие как токенизация и блокчейн, которые могут изменить способ торговли драгоценными металлами и стимулировать долгосрочный устойчивый рост отрасли. DMCC имеет честь принимать в Дубае лидеров со всех уголков мировой индустрии драгоценных металлов, и мы надеемся на еще более тесную совместную работу в предстоящие месяцы и годы, чтобы двигаться вперед и использовать открывающиеся возможности».

Питер Шифф (Peter Schiff), главный экономист и глобальный стратег Euro Pacific Capital в программной речи, в которой он говорил о конце гегемонии доллара, кончине биткойна, будущем блокчейна и криптовалюты, а о также глобальной ремонетизации золота, заявил: «Существует распространенное заблуждение, что биткойн — это замена золоту. Хотя им легче торговать, это неверно, поскольку биткойну не хватает внутренней стоимости, обеспечиваемой физическим золотом. Однако те же технологии, которые используются для торговли биткойнами, могут быть использованы для торговли токенизированным золотом, а это означает, что вы сохраняете реальное средство сбережения, которое обеспечивает золото».

Дэвид Тейт (David Tait), генеральный директор Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), сказал делегатам конференции: «Для меня большая честь выступать сегодня перед отраслью, поскольку мы решаем некоторые из самых насущных проблем сектора. С помощью нашей экосистемы Gold247, основанной на блокчейне, мы развиваем сотрудничество по всей цепочке создания стоимости, чтобы двигать дальше мировой рынок золота, ориентируясь на целостность, доступность и взаимозаменяемость. Я с нетерпением жду начала тесного сотрудничества с Министерством экономики ОАЭ и DMCC, чтобы укрепить целостность мирового рынка золота».

На конференции также было представлено второе издание инвестиционных золотых монет ОАЭ от DMCC. Четыре новые монеты 2022 года, которые будут отчеканены и доступны для покупки в начале 2023 года, вдохновлены достижениями ОАЭ за последние 50 лет, став отражением богатого прошлого страны и многообещающего будущего.

Финансиализация торговли драгоценными металлами была в центре внимания, при этом участники конференции рассматривали роль банков и других финансовых учреждений, а также инфраструктуру хранилищ и оцифровку активов. Выступавшие рассказали о торговых потоках Дубая и финансировании метода радиочастотной идентификации (Radio Frequency IDentification, RFID) ювелирных изделий, а также о создании золотого рынка репо на Дубайской бирже золота и сырьевых товаров.

Заключительная дискуссия дня касалась пересмотра мировых эталонных цен и необходимости создания новых ориентиров. Выступавшие также обсудили сохраняющуюся актуальность корреляции золото-доллар и соотношения золото-серебро в новом мировом порядке, а также современное инвестиционное обоснование золота.

В своем заключительном слове Ахмед бин Сулайем сказал: «Как посредник и пропагандист торговли через Дубай DMCC стремится укрепить статус эмирата в качестве глобального центра торговли драгоценными металлами».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





