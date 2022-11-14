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24 октября 2022
Деятельность "Норникеля" важна для финской Харьявалты - мэр
ГМК "Норильский никель" сообщил в четверг, что ищет способы снабжения сырьем своего завода в Финляндии после того, как финский железнодорожный оператор VR отказался возить российские грузы с 2023 года. ГМК рассматривает возможность работы с другими операторами, а также поставки напрямую морем, сообщили в компании. А на слухах о возможных проблемах этого завода мировые цены на никель выросли более чем на 25% с 10 по 17 ноября, сообщила газета "Коммерсант".
"У города нет возможности влиять на какое-либо предприятие, поставку материалов для этих фирм или санкции. Задача города - поддерживать жизнеспособность населенного пункта. Если случится так, что "Норникель" прекратит работу, то 300 рабочих мест будут потеряны и в три раза больше рабочих мест, не напрямую связанных (с производством - ред.), будут сокращены. И в существующих реалиях не хотелось бы об этом думать", - сказал Куусела.
Харьявалта расположена в Западной Финляндии, в 29 километрах от города Пори, население на конец 2021 года - 6785 человек. Жители заняты в медеплавильной и никелевой промышленности. В городе расположен никелевый завод "Норникеля", медеплавильный завод шведской Boliden, также там строится первый в ЕС завод аккумуляторных материалов немецкой BASF.
Производство никеля в Харьявалте началось в 1957 году финским металлургическим гигантом Outokumpu, в 2000 году никелевое подразделение было продано американской OM Group, которая построила и в 2002 году запустила завод никелевых химикатов. Позднее OMG решила специализироваться на кобальте и весной 2007 года продала финское подразделение группе "Норильский никель".
По собственным данным завода "Норникель Харьявалта", на предприятии производится 60 тысяч тонн никеля в год, оборот составляет примерно 1 миллиард евро в год, на предприятии сконцентрировано примерно 5% мирового производства никеля.