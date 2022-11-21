WGC: в третьем квартале мировой спрос на золото вырос на 28% в годовом исчислении

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Последний доклад Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) о тенденциях спроса на золото показывает, что спрос на золото (исключая внебиржевой) в третьем квартале 2022 года достиг 1 181 тонны, что на 28% больше, чем в прошлом году. Высокий спрос подтолкнул общий объем с начала года до уровня, существовавшего до COVID. Спрос на золото поддерживали потребители и центральные банки, хотя наблюдалось заметное сокращение инвестиционного спроса.

Инвестиции сократились на 47% в годовом исчислении, поскольку инвесторы ETF отреагировали на сложное сочетание заметно более высоких процентных ставок и сильного доллара США значительным оттоком в размере 227 тонн. Эти движения, наряду со слабостью внебиржевого спроса и негативными настроениями на фьючерсных рынках, тормозили динамику цен на золото, способствуя падению цены на 8% в третьем квартале 2022 года по сравнению с предыдущим кварталом.

Несмотря на эти встречные ветры, золото продолжало пользоваться популярностью у розничных инвесторов, которые реагировали на различные рыночные сигналы и обращались к золоту из-за его статуса средства сбережения в условиях безудержной инфляции и геополитической неопределенности. Инвесторы стремились хеджировать инфляцию с помощью инвестиций в слитки и монеты, что привело к росту общего розничного спроса на 36% в годовом исчислении. Этому способствовали значительные закупки в Турции, которые выросли более чем в пять раз по сравнению с прошлым годом, и в Германии, которые выросли на 25% по сравнению с прошлым годом до 42 тонн, а также за счет заметного вклада на всех основных рынках.

Потребление ювелирных изделий продолжало восстанавливаться и теперь вернулось к допандемическому уровню, достигнув 523 тонн, что на 10% выше, чем в третьем квартале 2021 года. Значительная часть этого роста была обеспечена городскими потребителями Индии, которые увеличили спрос на 17% в годовом исчислении - до 146 тонн. Столь же впечатляющий рост наблюдался на большей части Ближнего Востока: потребление ювелирных изделий в Саудовской Аравии выросло на 20% с третьего квартала 2021 года, а в Объединенных Арабских Эмиратах до 30% за тот же период. Спрос на ювелирные изделия в Китае также незначительно увеличился на 5% по сравнению с прошлым годом, что было вызвано повышением потребительского доверия и падением местной цены на золото, что привело к освобождению некоторого отложенного спроса.

Как только потребительский спрос на золото укрепился, покупки центральных банков значительно увеличились: по оценкам, рекордные покупки в третьем квартале составили почти 400 тонн. Эта модель отражает результаты нашего недавнего опроса центральных банков, в котором 25% респондентов заявили, что намерены увеличить свои золотые резервы в следующие 12 месяцев.

Что касается предложения, добыча на руднике (за вычетом хеджирования) выросла на 2% по сравнению с третьим кварталом 2021 года, при этом добыча золота демонстрирует рост шестой квартал подряд. Напротив, переработка была на 6% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в третьем квартале, поскольку потребители держали свое золото перед лицом растущей инфляции и неопределенных экономических перспектив.

Луиза Стрит (Louise Street), старший рыночный аналитик Всемирного совета по золоту, прокомментировала: «Несмотря на шаткую макроэкономическую среду, спрос в этом году отразил статус золота как актива-убежища, что подчеркивается тем фактом, что в 2022 году оно превзошло большинство классов активов и может помочь компенсировать потенциальное снижение инвестиций во внебиржевые и биржевые фонды, которое может преобладать, если сила доллара сохранится. Мы также ожидаем, что спрос на ювелирные изделия продолжит расти в некоторых регионах, таких как Индия и Юго-Восточная Азия, в то время как в технологическом секторе, вероятно, произойдет дальнейшее снижение на фоне экономического замедления».



Аруна Гаитонде, главный редактор Азиатского бюро Rough&Polished





