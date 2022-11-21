Торговая площадка Provenance Proof упрощает доступ к прозрачно торгуемым драгоценным камням

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Инновационный стартап Provenance Proof (Доказательство происхождения) совместно с партнером платформы Everledger запустил первую онлайн-площадку для отслеживания драгоценных камней.

Она позволяет покупателям и продавцам коммуницировать напрямую. Торговая площадка Provenance Proof предоставляет всем игрокам ювелирной индустрии доступ к глобальной торговле, чтобы иметь возможность предлагать и покупать прозрачно торгуемые драгоценные камни.

Торговая площадка предлагает трейдерам индустрии драгоценных камней инструмент для расширения охвата рынка по всему миру путем простого размещения на торговой онлайн-площадке драгоценных камней из списка для Provenance Proof. Потенциальные же покупатели могут облегчить себе поиск идеального прозрачно торгуемого драгоценного камня с помощью простых в использовании поисковых фильтров.

Платформа Provenance Proof делает онлайн-маркетплейс доступным для торговли, но сама по себе не участвует в продажах или покупках, а также не получает прибыли от какой-либо выручки.

Provenance Proof с помощью торговой площадки расширяет возможности, предоставляемые первым в мире блокчейном для драгоценных камней. На сегодняшний день в блокчейн загружено около четырех миллионов драгоценных камней и ювелирных изделий, к нему присоединились более 500 профессиональных пользователей, в том числе более 120 ювелиров и производителей.



Алекс Шишло для Rough&Polished





