Эксклюзив
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
21 ноября 2022
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Торговая площадка Provenance Proof упрощает доступ к прозрачно торгуемым драгоценным камням
Она позволяет покупателям и продавцам коммуницировать напрямую. Торговая площадка Provenance Proof предоставляет всем игрокам ювелирной индустрии доступ к глобальной торговле, чтобы иметь возможность предлагать и покупать прозрачно торгуемые драгоценные камни.
Торговая площадка предлагает трейдерам индустрии драгоценных камней инструмент для расширения охвата рынка по всему миру путем простого размещения на торговой онлайн-площадке драгоценных камней из списка для Provenance Proof. Потенциальные же покупатели могут облегчить себе поиск идеального прозрачно торгуемого драгоценного камня с помощью простых в использовании поисковых фильтров.
Платформа Provenance Proof делает онлайн-маркетплейс доступным для торговли, но сама по себе не участвует в продажах или покупках, а также не получает прибыли от какой-либо выручки.
Provenance Proof с помощью торговой площадки расширяет возможности, предоставляемые первым в мире блокчейном для драгоценных камней. На сегодняшний день в блокчейн загружено около четырех миллионов драгоценных камней и ювелирных изделий, к нему присоединились более 500 профессиональных пользователей, в том числе более 120 ювелиров и производителей.
Алекс Шишло для Rough&Polished