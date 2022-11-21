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24 октября 2022
DMCC объявил о партнерстве с Comtech Gold для оцифровки торговли золотом
DMCC Tradeflow — это онлайн-платформа для регистрации права собственности на товары, хранящиеся на объектах ОАЭ.
Золотые токены Comtech (Comtech Gold Tokens, CGO) будут созданы в сети блокчейна XinFin Protocol (XDC) на основе депозита физических золотых слитков, расположенных в одобренных DMCC хранилищах.
Каждый золотой слиток будет обеспечен варрантом Tradeflow, а это означает, что повышенная простота торговли токенизированным активом сочетается с дополнительной безопасностью, прозрачностью и распределением реальных активов, обеспечиваемым варрантом Tradeflow.
С каждым токеном, представляющим один грамм золота, инвесторы и трейдеры смогут купить всего один грамм драгметалла, демократизируя класс активов, делая его более доступным. Токены соответствуют шариату и полностью обеспечены физическим золотом в виде однокилограммовых золотых слитков 999,9 пробы от всемирно известных брендов. В соответствии с передовой международной практикой обеспечения прозрачности в секторе драгоценных металлов каждый слиток будет иметь уникальные идентификационные номера и сертификаты непосредственно от аффинажеров.
Председатель совета директоров и генеральный директор DMCC Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem) сказал: «Недавние рыночные события подчеркнули необходимость большей прозрачности и криптовалютных токенов, обеспеченных базовыми активами из реального мира. Наше партнерство с Comtech Gold, позволяющее торговать токенизированными золотыми слитками, обеспеченными варрантами DMCC Tradeflow, полностью отвечает этой потребности. DMCC твердо верит, что блокчейн-решения будут способствовать долгосрочному росту мировой торговли в разных отраслях и классах активов, и это последнее объявление является еще одним свидетельством этого основного убеждения».
Навин Д'Суза (Navin D'Souza), генеральный директор ComTech Gold, сказал: «Партнерство с DMCC — это захватывающий момент для нас, поскольку мы продолжаем расти с уже токенизированными 122 кг золота. Варранты Tradeflow добавляют безопасность, контроль и прозрачность к золотым токенам, необходимые для укрепления доверия инвесторов. Это, наряду с шариатской сертификацией, делает золотые токены Comtech (CGO) идеальным и надежным продуктом, разработанным на основе технологии блокчейн для региональных и международных инвесторов».
Это партнерство дополняет список продуктов Tradeflow, соответствующих шариату, учитывая, что токены обеспечены физическими активами. В первом полугодии 2022 года Tradeflow зарегистрировала более 67 тыс. транзакций исламского финансирования, общая стоимость которых достигла 746 млрд дирхамов ОАЭ. Это самый высокий шестимесячный объем, когда-либо зарегистрированный для платформы.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished