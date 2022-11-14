Эксклюзив
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
Вчера
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Chow Tai Fook Jewellery Group назначила директора по персоналу
В качестве директора по персоналу Тереза возглавит стратегическое направление отдела кадров Chow Tai Fook Jewellery, чтобы обеспечить наличие оптимальных кадровых стратегий для поддержки долгосрочного развития группы. Она будет курировать все аспекты кадровых функций группы, включая деловое партнерство, подбор кадров по всему миру, систему вознаграждений, эффективность организационной структуры, вовлеченность сотрудников, управление кадровым потенциалом и общие работы с сотрудниками. Тереза также привнесет свои обширные знания и опыт в области управления персоналом на пути трансформации группы в области управления персоналом и культуры.
Тереза начала свою карьеру в качестве консультанта по персоналу и пришла в Chow Tai Fook Jewellery как опытный сотрудник кадров с более чем 20-летним стажем.
Соня Ченг (Sonia Cheng), вице-председатель Chow Tai Fook Jewellery Group, отметила: «Поскольку мы стремимся укрепить команду Chow Tai Fook Jewellery, наше внимание по-прежнему сосредоточено на людях. Опыт Терезы в розничной торговле и управлении персоналом, а также знания о том, как оптимизировать команды будут огромным активом для компании, поскольку мы продолжаем расти».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished