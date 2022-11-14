Chow Tai Fook Jewellery Group назначила директора по персоналу

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Компания Chow Tai Fook Jewellery Group Limited, зарегистрированная на Гонконгской фондовой бирже, назначила 28 ноября 2022 года Терезу Луи (Theresa Lui) директором по персоналу.

В качестве директора по персоналу Тереза возглавит стратегическое направление отдела кадров Chow Tai Fook Jewellery, чтобы обеспечить наличие оптимальных кадровых стратегий для поддержки долгосрочного развития группы. Она будет курировать все аспекты кадровых функций группы, включая деловое партнерство, подбор кадров по всему миру, систему вознаграждений, эффективность организационной структуры, вовлеченность сотрудников, управление кадровым потенциалом и общие работы с сотрудниками. Тереза также привнесет свои обширные знания и опыт в области управления персоналом на пути трансформации группы в области управления персоналом и культуры.

Тереза начала свою карьеру в качестве консультанта по персоналу и пришла в Chow Tai Fook Jewellery как опытный сотрудник кадров с более чем 20-летним стажем.

Соня Ченг (Sonia Cheng), вице-председатель Chow Tai Fook Jewellery Group, отметила: «Поскольку мы стремимся укрепить команду Chow Tai Fook Jewellery, наше внимание по-прежнему сосредоточено на людях. Опыт Терезы в розничной торговле и управлении персоналом, а также знания о том, как оптимизировать команды будут огромным активом для компании, поскольку мы продолжаем расти».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





