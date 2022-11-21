Bulgari удостоен награды «Женевского гран-при часового искусства» за Serpenti Misteriosi

Фото: Bulgari

Ювелирный дом Bulgari удостоен награды прошедшего в ноябре конкурса «Женевское гран-при часового искусства» (Grand Prix d’Horlogerie de Genève) в категории «ювелирные часы» за Serpenti Misteriosi («Таинственная змейка»).Эта модель, приводимая в движение микро-механизмом Piccolissimo, впечатляет мастерством часовой миниатюризации и ювелирной виртуозностью.Часы с секретом обвивают запястье, переливаясь бирюзой, бриллиантами круглой огранки и завораживающими глазами змейки из рубеллита грушевидной огранки. При нажатии на язык головка ювелирного аспида открывается, являя усыпанный бриллиантами циферблат.Помещающийся в головку змейки калибр BVL 100 Piccolissimo имеет диаметр 12,3 мм, толщину 2,5 мм и весит всего 1,3 грамма.Полностью разработанный и произведенный на заводе Bulgari, Piccolissimo является одним из самых маленьких в мире часовых механизмов с автоматическим подзаводом.