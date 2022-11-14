Эксклюзив
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
Сегодня
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
В октябре экспорт бриллиантов из Индии упал на 26,12%, импорт алмазов снизился на 32,19%
Общий валовой импорт бриллиантов в размере 99,21 млн долларов в октябре 2022 года упал на 23,42% по сравнению с 129,55 млн долларов в октябре 2021 года.
За период с апреля 2022 года по октябрь 2022 года валовой экспорт бриллиантов в размере 14 106,67 млн долларов продемонстрировал снижение на 5,54% по сравнению с 14 933,4 доллара за период с апреля 2021 года по октябрь 2021 года.
Валовой импорт бриллиантов в размере 832,02 млн долларов снизился на 2,42% по сравнению с 852,64 млн долларов за период с апреля 2021 года по октябрь 2021 года.
Валовой импорт бриллиантов во внутреннюю тарифную зону Индии (Domestic Tariff Area, DTA) в размере 283,11 млн долларов за апрель 2022 года – октябрь 2022 года вырос на 42,2% по сравнению с 199,09 млн долларов за период с апреля 2021 года по октябрь 2021 года.
Валовой импорт бриллиантов в ОЭЗ в размере 548,91 млн долларов за апрель 2022 года — октябрь 2022 года снизился на 16,01% по сравнению с 653,55 млн долларов за апрель — октябрь 2021 года.
Валовой импорт алмазного сырья в размере 932,56 млн долларов в октябре 2022 года упал на 32,19% по сравнению с импортом в размере 1 375,31 млн долларов в октябре 2021 года.
Валовой импорт алмазов в размере 10 354,01 млн долларов в период с апреля 2022 года по октябрь 2022 года продемонстрировал снижение на 1,2% по сравнению с импортом в размере 10 479,50 млн долларов за период с апреля 2021 года по октябрь 2021 года.
В натуральном выражении валовой импорт необработанных алмазов в размере 73,433 млн каратов в период с апреля 2022 года по октябрь 2022 года снизился на 27,32% по сравнению с импортом в размере 101,042 млн каратов за тот же период 2021 года.
По предварительным данным, валовой экспорт бриллиантов, выращенных в лаборатории, за период с апреля 2022 года по октябрь 2022 года в размере 1 122,37 млн долларов вырос на 52,91% по сравнению со сравнительным показателем в 733,99 млн долларов за период с апреля 2021 года по октябрь 2021 года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished