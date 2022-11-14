В октябре экспорт бриллиантов из Индии упал на 26,12%, импорт алмазов снизился на 32,19%

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Валовой экспорт бриллиантов из Индии в размере 1891,2 млн долларов США в октябре 2022 года показал снижение на 26,12% по сравнению с 2 559,82 млн долларов США, зарегистрированными в октябре 2021 года.

Общий валовой импорт бриллиантов в размере 99,21 млн долларов в октябре 2022 года упал на 23,42% по сравнению с 129,55 млн долларов в октябре 2021 года.

За период с апреля 2022 года по октябрь 2022 года валовой экспорт бриллиантов в размере 14 106,67 млн долларов продемонстрировал снижение на 5,54% по сравнению с 14 933,4 доллара за период с апреля 2021 года по октябрь 2021 года.

Валовой импорт бриллиантов в размере 832,02 млн долларов снизился на 2,42% по сравнению с 852,64 млн долларов за период с апреля 2021 года по октябрь 2021 года.

Валовой импорт бриллиантов во внутреннюю тарифную зону Индии (Domestic Tariff Area, DTA) в размере 283,11 млн долларов за апрель 2022 года – октябрь 2022 года вырос на 42,2% по сравнению с 199,09 млн долларов за период с апреля 2021 года по октябрь 2021 года.

Валовой импорт бриллиантов в ОЭЗ в размере 548,91 млн долларов за апрель 2022 года — октябрь 2022 года снизился на 16,01% по сравнению с 653,55 млн долларов за апрель — октябрь 2021 года.

Валовой импорт алмазного сырья в размере 932,56 млн долларов в октябре 2022 года упал на 32,19% по сравнению с импортом в размере 1 375,31 млн долларов в октябре 2021 года.

Валовой импорт алмазов в размере 10 354,01 млн долларов в период с апреля 2022 года по октябрь 2022 года продемонстрировал снижение на 1,2% по сравнению с импортом в размере 10 479,50 млн долларов за период с апреля 2021 года по октябрь 2021 года.

В натуральном выражении валовой импорт необработанных алмазов в размере 73,433 млн каратов в период с апреля 2022 года по октябрь 2022 года снизился на 27,32% по сравнению с импортом в размере 101,042 млн каратов за тот же период 2021 года.

По предварительным данным, валовой экспорт бриллиантов, выращенных в лаборатории, за период с апреля 2022 года по октябрь 2022 года в размере 1 122,37 млн долларов вырос на 52,91% по сравнению со сравнительным показателем в 733,99 млн долларов за период с апреля 2021 года по октябрь 2021 года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





