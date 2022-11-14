Mastercard SpendingPulse: в США в октябре торговля ювелирными изделиями снизилась на 3,8%

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Объем розничной торговли ювелирными изделиями в США сократился на 3,8% в октябре 2022 по сравнению с тем же месяцем 2021 года, а к показателю октября 2019 года он вырос на 34,1%. Эти данные обнародовала информационная служба Mastercard SpendingPulse.

Она сообщила, что в целом в октябре розничные продажи в США без учета автомобилей выросли на 9,5% в годовом исчислении и на 23,6% по сравнению с октябрем 2019 года. Онлайн-продажи в октябре увеличились на 12,7% в годовом исчислении и на 96,0% - по сравнению с октябрем 2019 года.

В таких секторах, как ресторанный и авиационный бизнес, а также жилищное строительство, наблюдался двузначный рост по сравнению с показателями 2021 и 2019 годов.

Mastercard SpendingPulse замеряет розничные продажи в магазинах и в онлайн-формате по всем формам оплаты без учета инфляции.



Алекс Шишло для Rough&Polished





