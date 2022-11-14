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Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
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Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
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Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
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Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
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24 октября 2022
16-я ежегодная исследовательская встреча GIA в Карлсбаде
Фото: GIA
Специалисты Геммологического института Америки (GIA), ведущие ученые, независимые отраслевые эксперты и руководители института провели встречу в очном и онлайн-форматах в штаб-квартире GIA в Карлсбаде в рамках 16-го ежегодного исследовательского совещания GIA.
Участники обменялись опытом по широкому кругу вопросов, включая определение географического происхождения цветных камней и жемчуга, новые методы идентификации выращенных в лаборатории бриллиантов и обработанных драгоценных камней, достижения в области автоматизированной сортировки бриллиантов и разработки специализированных геммологических приборов и методов анализа.
Исследователи GIA имеют доступ к миллионам бриллиантов, цветных камней и жемчуга, ежегодно поступающих в лаборатории института для анализа, идентификации и классификации.
GIA первым в отрасли разработал методологию идентификации выращенных в лабораторных условиях бриллиантов, когда они впервые появились на рынке, и продолжает выявлять методы обработки бриллиантов, угрожающих доверию общественности к драгоценным камням и ювелирным изделиям.
Алекс Шишло для Rough&Polished