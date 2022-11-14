16-я ежегодная исследовательская встреча GIA в Карлсбаде

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Специалисты Геммологического института Америки (GIA), ведущие ученые, независимые отраслевые эксперты и руководители института провели встречу в очном и онлайн-форматах в штаб-квартире GIA в Карлсбаде в рамках 16-го ежегодного исследовательского совещания GIA.Участники обменялись опытом по широкому кругу вопросов, включая определение географического происхождения цветных камней и жемчуга, новые методы идентификации выращенных в лаборатории бриллиантов и обработанных драгоценных камней, достижения в области автоматизированной сортировки бриллиантов и разработки специализированных геммологических приборов и методов анализа.Исследователи GIA имеют доступ к миллионам бриллиантов, цветных камней и жемчуга, ежегодно поступающих в лаборатории института для анализа, идентификации и классификации.GIA первым в отрасли разработал методологию идентификации выращенных в лабораторных условиях бриллиантов, когда они впервые появились на рынке, и продолжает выявлять методы обработки бриллиантов, угрожающих доверию общественности к драгоценным камням и ювелирным изделиям.