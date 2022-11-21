Сапфировая тиара принцессы Тиры и другие королевские украшения на аукционе в Копенгагене

Фото: Bruun Rasmussen

Сапфировая тиара датской принцессы Тиры будет выставлена на аукцион Бруна Расмуссена (Bruun Rasmussen) 1 декабря в Копенгагене. Роскошное ювелирное изделие представлено в компании нескольких других украшений, которые носили принцессы, королевы и царицы на протяжении всей истории Датского королевского дома.Другие королевские украшения аукциона включают изумрудно-бриллиантовый браслет королевы Александры Датской в стиле ар-деко и траурные медальоны королевы Луизы Датской.История сапфировой тиары, выставленной на аукцион, восходит к 19 веку, к принцессе Тире (1880-1945 гг.), которая получила ее в подарок от своих родителей, короля Фредерика VIII и королевы Дании Ловисы. Скорее всего, это произошло в день ее 18-летия в 1898 году, когда принцесса предположительно дебютировала в обществе.