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Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
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24 октября 2022
Сапфировая тиара принцессы Тиры и другие королевские украшения на аукционе в Копенгагене
Фото: Bruun Rasmussen
Сапфировая тиара датской принцессы Тиры будет выставлена на аукцион Бруна Расмуссена (Bruun Rasmussen) 1 декабря в Копенгагене. Роскошное ювелирное изделие представлено в компании нескольких других украшений, которые носили принцессы, королевы и царицы на протяжении всей истории Датского королевского дома.
Другие королевские украшения аукциона включают изумрудно-бриллиантовый браслет королевы Александры Датской в стиле ар-деко и траурные медальоны королевы Луизы Датской.
История сапфировой тиары, выставленной на аукцион, восходит к 19 веку, к принцессе Тире (1880-1945 гг.), которая получила ее в подарок от своих родителей, короля Фредерика VIII и королевы Дании Ловисы. Скорее всего, это произошло в день ее 18-летия в 1898 году, когда принцесса предположительно дебютировала в обществе.
Алекс Шишло для Rough&Polished