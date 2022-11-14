Centamin видит потенциал для расширения подземных работ на руднике Сукари

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Компания Centamin ожидает, что скорость добычи руды на золотом руднике Сукари (Sukari) в Египте увеличится на 31%, если подземные работы будут продолжены.

В заявление компании говорится, что мощность Сукари может достичь 1,5 млн тонн руды в год по сравнению с общим объемом добытой руды в рамках текущего срока службы рудника, составляющим в среднем 1,1 млн тонн в год.

«Расширение мощностей подземной добычи на Сукари является важным шагом на пути к выполнению нашего обязательства по постоянному производству 500 тыс. унций золота в год на этом руднике, - сказал гендиректор компании Мартин Хорган (Martin Horgan). - Возможность расширять подземные разработки является результатом нашего измененного подхода к управлению минеральными ресурсами, который обеспечил удвоение запасов с учетом подземной добычи в 2021 году, в сочетании с повышением производительности и снижением издержек, которые реализуются после перехода к добыче собственными силами».

Расширение потребует от 25 до 35 млн долларов США дополнительных капиталовложений, которые в основном будут потрачены на модернизацию вентиляции, разработку подземных сооружений, дополнительную технику и потенциальное увеличение мощности установки для закладки пастообразной массой.

В компании заявили, что следующим шагом является предоставление полностью разработанного графика добычи к середине 2023 года, включающего предстоящую оценку минеральных ресурсов Сукари на 2022 год, которую планируется опубликовать в следующем месяце.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





