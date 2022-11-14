Эксклюзив
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
Вчера
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Centamin видит потенциал для расширения подземных работ на руднике Сукари
В заявление компании говорится, что мощность Сукари может достичь 1,5 млн тонн руды в год по сравнению с общим объемом добытой руды в рамках текущего срока службы рудника, составляющим в среднем 1,1 млн тонн в год.
«Расширение мощностей подземной добычи на Сукари является важным шагом на пути к выполнению нашего обязательства по постоянному производству 500 тыс. унций золота в год на этом руднике, - сказал гендиректор компании Мартин Хорган (Martin Horgan). - Возможность расширять подземные разработки является результатом нашего измененного подхода к управлению минеральными ресурсами, который обеспечил удвоение запасов с учетом подземной добычи в 2021 году, в сочетании с повышением производительности и снижением издержек, которые реализуются после перехода к добыче собственными силами».
Расширение потребует от 25 до 35 млн долларов США дополнительных капиталовложений, которые в основном будут потрачены на модернизацию вентиляции, разработку подземных сооружений, дополнительную технику и потенциальное увеличение мощности установки для закладки пастообразной массой.
В компании заявили, что следующим шагом является предоставление полностью разработанного графика добычи к середине 2023 года, включающего предстоящую оценку минеральных ресурсов Сукари на 2022 год, которую планируется опубликовать в следующем месяце.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished