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24 октября 2022
Loncor получила разрешение на добычу золота в Макапеле в ДРК
Это решение последовало за подробным обзором и анализом исследований компании по воздействию на окружающую среду и людские поселения на Макапеле.
Рекомендация была направлена в горнорудный кадастр ДРК для дальнейшей обработки перед утверждением министерством.
«Loncor сейчас находится на заключительном административном этапе получения разрешения на добычу полезных ископаемых на Макапеле, - сказал генеральный директор Loncor Джон Баркер (John Barker). - Мы ждем окончательного утверждения. Учитывая относительно высокое содержание золота на Макапеле, мы полагаем, что существуют различные способы увеличения стоимости: либо в качестве потенциального источника сырья для будущих операций по добыче золота на месторождение Адумби (Adumbi), либо в качестве независимого отдельного проекта по добыче золота вкупе с другими месторождениями, такими как Мокепа (Mokepa) и Монгалиема (Mongaliema), которые будут дополнительными источниками рудного сырья».
Макапела остается открытой на глубине по простиранию, а также имеет несколько параллельных зон, требующих дальнейшего изучения.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished