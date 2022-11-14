Эксклюзив
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
Сегодня
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Наступление «Ювелирной зимы»
Выставка, открывающая зимний ювелирный сезон, демонстрирует актуальные и часто неожиданные ювелирные изделия высокого качества от молодых ювелирных марок России: Doquma, DN, EPIC Contemporary Art Jewellery, TUANTE, VERTIGO, OXIOMA, Irina Churi Jewelry, Leysan Khalik, Kamni.Pro, Julia Lifits, Noble Jewelry Russia, Sinitsynjewelry, Tatyana Kholodnova jewellery, - а также работы ювелиров Андрея Назарова, Алексея Зубова, Анастасии Прибельской, Владимира Гончарова и Евгения Данилова.
На «Ювелирной зиме» традиционно подчеркивается основная движущая сила каждого выставленного бренда. Так, ювелирная лаборатория VERTIGO представила коллекцию из помолвочной линейки, вдохновленную гексагоном. Бренд дизайнерских украшений Tuante и его коллекция Harness вдохновляется увлечением лошадьми и конным снаряжением. Noble Jewelry предоставляет возможность женщинам выбрать себе талисман, а марка Leysan Khalik раскрывает понятие возрождения татарской культуры.
Русская зима как время года известна всему миру, а экспоненты «Ювелирной зимы» только заявляют ему о себе.
«Ювелирная зима» и Галерея Ilgiz F. приглашает увидеть ювелирные шедевры и оригинальные концепции в ювелирном промысле. На выставке можно получить исчерпывающую консультацию о представленных изделиях и ювелирном процессе в целом, а также приобрести понравившиеся украшения.
Адрес: Ленинградский пр-т, 10-12, ЖК «Art Residence».
Для посещения выставки необходимо предварительно заказать пропуск по телефону +7 963 993-15-75.
Галина Семенова для Rough&Polished