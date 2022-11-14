Наступление «Ювелирной зимы»

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С 18 по 26 ноября 2022 года в Москве проходит 5-я выставка «Ювелирная зима» - ежегодное мероприятие, инициированное Галереей Ilgiz F. в поддержку современных российских ювелирных брендов.

Выставка, открывающая зимний ювелирный сезон, демонстрирует актуальные и часто неожиданные ювелирные изделия высокого качества от молодых ювелирных марок России: Doquma, DN, EPIC Contemporary Art Jewellery, TUANTE, VERTIGO, OXIOMA, Irina Churi Jewelry, Leysan Khalik, Kamni.Pro, Julia Lifits, Noble Jewelry Russia, Sinitsynjewelry, Tatyana Kholodnova jewellery, - а также работы ювелиров Андрея Назарова, Алексея Зубова, Анастасии Прибельской, Владимира Гончарова и Евгения Данилова.

На «Ювелирной зиме» традиционно подчеркивается основная движущая сила каждого выставленного бренда. Так, ювелирная лаборатория VERTIGO представила коллекцию из помолвочной линейки, вдохновленную гексагоном. Бренд дизайнерских украшений Tuante и его коллекция Harness вдохновляется увлечением лошадьми и конным снаряжением. Noble Jewelry предоставляет возможность женщинам выбрать себе талисман, а марка Leysan Khalik раскрывает понятие возрождения татарской культуры.

Русская зима как время года известна всему миру, а экспоненты «Ювелирной зимы» только заявляют ему о себе.

«Ювелирная зима» и Галерея Ilgiz F. приглашает увидеть ювелирные шедевры и оригинальные концепции в ювелирном промысле. На выставке можно получить исчерпывающую консультацию о представленных изделиях и ювелирном процессе в целом, а также приобрести понравившиеся украшения.

Адрес: Ленинградский пр-т, 10-12, ЖК «Art Residence».

Для посещения выставки необходимо предварительно заказать пропуск по телефону +7 963 993-15-75.



Галина Семенова для Rough&Polished





