Сенаторы оценили ход реновации Норильска

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Программа реновации пошла на пользу Норильску. Это отметили члены Совета Федерации, которые посетили с рабочей поездкой заполярную столицу Красноярского края.

Вице-спикеры Совета Федерации Галина Карелова и Николай Журавлев вместе с представителями компании «Норникель» и городской администрации осмотрели объекты реновации, побывали на строительной площадке поликлиники в Талнахе, двух жилых домов и Ледового дворца в центре Норильска.

Поездка состоялась в рамках регулярного парламентского мониторинга. Сенаторы осмотрели, как реализуется план социально-экономического развития города. Он был принят законодателями два года назад. Галина Карелова отметила, что с тех пор в Норильске произошли большие перемены.

«Все строится. Все движется. Поэтому возникло второе впечатление - созидательной энергии и надежды, что все будет построено вовремя. И все будет построено качественно. Конечно, мы ждем, что вовремя будет строиться школа, два детских сада. Меня в первую очередь волнует поликлиника, которую все ждут, которая очень нужна», - сказала она.

Сенаторы приняли участие в открытии комплексного центра социального обслуживания «Норильский» после капитального ремонта. Это второй проект, который сдали согласно постановлению Совета Федерации о социально-экономическом развитии города. Под его крышей также расположился центр семьи и отделение реабилитации детей с тяжелыми заболеваниями.

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, во время поездки подчеркнул, что город успешно модернизировал систему ЖКХ и провел программу благоустройства.

«С каждой своей поездкой я вижу, как состояние города качественно улучшается. Город очень чистый. Город стал светлым, ярким. Прибавилось очень много красок. Восстанавливаются старые объекты. Строятся новые объекты», - отметил Николай Журавлев.

Сенаторы отметили, что город изменился в лучшую сторону в том числе благодаря масштабному проекту «Чистый Норильск». Его реализует компания «Норникель». Только в этом году она вложила в него 6 миллиардов рублей. На них демонтировали 80 устаревших объектов, собрали 230 тонн мусора и очистили более 670 тысяч квадратных метров территории.



Владимир Малахов, Rough&Polished





