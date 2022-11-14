Трибунал по вопросам конкуренции ЮАР одобрил покупку RBPlat компанией Implats

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Трибунал по вопросам конкуренции (Competition Tribunal) одобрил предложение о выкупе компании Royal Bafokeng Platinum (RBPlat) компанией Impala Platinum (Implats) при соблюдении ряда условий в рамках конкуренции и общественных интересов.

Этот шаг последовал за объявлением компании Northam Platinum на прошлой неделе о том, что она также планирует приобрести все оставшиеся акции RBPlat по цене 172,70 рэнда за акцию.

В настоящее время компания контролирует 34,52% акций RBPlat.

Издание Mining Weekly сообщает, что, как ожидает трибунал, Implats выполнит свои текущие контракты, обеспечит коммерческие условия для продления контрактов и будет придерживаться схемы прежнего количества сотрудников.

Ожидается также, что компания продемонстрирует приверженность поставщикам малых, средних и микропредприятий и развитию их производства.

Implats недавно увеличила свою долю в RBPlat с 40,49% до 40,66%.

В компании заявили, что приобретение контрольного пакета акций RBPlat дает убедительные стратегические, операционные и финансовые преимущества для всех заинтересованных сторон.

Implats заявила, что контрольный пакет акций также обеспечит платформу для создания значительной производственной базы на западном крыле Бушвелдского комплекса (одного из крупнейших в мире комплексов месторождений золота, платины, хрома, никеля и других металлов), которая укрепит и усилит позицию региона как наиболее значительного источника глобального первичного производства металлов платиновой группы.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished









