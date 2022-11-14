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10 октября 2022
Трибунал по вопросам конкуренции ЮАР одобрил покупку RBPlat компанией Implats
Этот шаг последовал за объявлением компании Northam Platinum на прошлой неделе о том, что она также планирует приобрести все оставшиеся акции RBPlat по цене 172,70 рэнда за акцию.
В настоящее время компания контролирует 34,52% акций RBPlat.
Издание Mining Weekly сообщает, что, как ожидает трибунал, Implats выполнит свои текущие контракты, обеспечит коммерческие условия для продления контрактов и будет придерживаться схемы прежнего количества сотрудников.
Ожидается также, что компания продемонстрирует приверженность поставщикам малых, средних и микропредприятий и развитию их производства.
Implats недавно увеличила свою долю в RBPlat с 40,49% до 40,66%.
В компании заявили, что приобретение контрольного пакета акций RBPlat дает убедительные стратегические, операционные и финансовые преимущества для всех заинтересованных сторон.
Implats заявила, что контрольный пакет акций также обеспечит платформу для создания значительной производственной базы на западном крыле Бушвелдского комплекса (одного из крупнейших в мире комплексов месторождений золота, платины, хрома, никеля и других металлов), которая укрепит и усилит позицию региона как наиболее значительного источника глобального первичного производства металлов платиновой группы.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished