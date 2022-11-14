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Lucara продлила соглашение с HB о продаже алмазов
Компания заключила партнерское соглашение с HB впервые в 2020 году, чтобы продавать крупные и дорогие алмазы Карове, которые исторически приносили от 60% до 70% годовой выручки.
«Прошло более двух лет с тех пор, как Lucara инициировала трансформационный подход к продажам своих самых дорогих алмазов, работая в сотрудничестве с HB над созданием выравнивания по всей цепочке создания стоимости, различая алмазы Карове на основе происхождения, преимущества при производстве и приверженности полной прозрачности для всех заинтересованных сторон, - заявила гендиректор Lucara Эйра Томас (Eira Thomas). - Впервые за нашу десятилетнюю историю мы имеем представление [о том], что происходит с каждым алмазом весом более 10,8 карата, добытым на нашем руднике, участвуя на каждом этапе процесса планирования и производства вплоть до финальной - продажи бриллианта. Этот подход не только стабилизировал цены на продукцию нашего самого ценного производственного сегмента, [но также] заметно увеличил спрос, что является основной целью».
В соответствии с соглашением продукция Lucara весом более 10,8 карата продается по ценам, основанным на расчетном результате обработки каждого алмаза, который определяется с помощью передовых технологий сканирования и проектирования, с последующей выплатой по фактически достигнутым продажам бриллиантов за вычетом комиссии и стоимости изготовления.
В заявлении Lucara говорится, что механизмы ценообразования в соглашении с HB обеспечивают полную прозрачность в цепочке создания стоимости, создавая важную согласованность между всеми участниками цепочки и обеспечивая регулярный денежный поток по отличным ценам для этого важного сегмента производственного профиля компании.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished