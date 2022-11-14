Академия дизайна Дубая проведет мастер-классы по изготовлению ювелирных изделий и дизайну на выставке Jewellery Asia 2022 в Бахрейне

Сегодня Новости

Академия дизайна Дубая (Dubai Design Academy, DDA) проведет три специализированных семинара в рамках Jewellery Arabia 2022, главной ювелирной и часовой выставки Ближнего Востока. На мероприятии, которое пройдет в Бахрейнском международном выставочном и конференц-центре (Сахир) с 22 по 26 ноября 2022 года, участники будут разрабатывать и создавать кольца, подвески и другие украшения, а также получат практический опыт и знания, обучаясь у одного из ведущих ювелиров и дизайнеров региона. Участникам academies.Jewellery Arabia, а также студентам в Бахрейне будет предоставлена скидка 15% на оплату семинара DDA.

DDA организует семинары «Наборные кольца», «Кузнечное дело с нуля» и «Введение в ювелирную иллюстрацию» в рамках выставки. Это первый раз, когда живые мастер-классы будут интегрированы в выставку. На семинарах студенты будут сверлить, пилить и паять металл для ювелирных изделий, знакомясь с различными методами, используемыми в изготовлении и дизайне ювелирных изделий. Учащиеся также получат возможность показать свое собственное кольцо с бриллиантом и получить экспертное мнение профессионалов DDA.

Марьям Аль Хашми (Maryam Al Hashmi), директор отдела драгоценных металлов Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC), сказала: «Мы рады быть частью Jewellery Arabia 2022 в Бахрейне. Дубайская академия дизайна является неотъемлемой частью DMCC, который прикладывает усилия по развитию отрасли драгоценных металлов и камней в регионе, повышая квалификацию как опытных ювелирных профессионалов, так и молодых талантов. Благодаря нашим трем мастер-классам, которые DDA проведет в Jewellery Arabia, мы стремимся выявить, воспитать и обучить новое поколение профессионалов по различным аспектам ювелирного дела и еще больше усилить нашу поддержку всей отрасли».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





