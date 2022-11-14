Эксклюзив
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
Сегодня
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Академия дизайна Дубая проведет мастер-классы по изготовлению ювелирных изделий и дизайну на выставке Jewellery Asia 2022 в Бахрейне
DDA организует семинары «Наборные кольца», «Кузнечное дело с нуля» и «Введение в ювелирную иллюстрацию» в рамках выставки. Это первый раз, когда живые мастер-классы будут интегрированы в выставку. На семинарах студенты будут сверлить, пилить и паять металл для ювелирных изделий, знакомясь с различными методами, используемыми в изготовлении и дизайне ювелирных изделий. Учащиеся также получат возможность показать свое собственное кольцо с бриллиантом и получить экспертное мнение профессионалов DDA.
Марьям Аль Хашми (Maryam Al Hashmi), директор отдела драгоценных металлов Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC), сказала: «Мы рады быть частью Jewellery Arabia 2022 в Бахрейне. Дубайская академия дизайна является неотъемлемой частью DMCC, который прикладывает усилия по развитию отрасли драгоценных металлов и камней в регионе, повышая квалификацию как опытных ювелирных профессионалов, так и молодых талантов. Благодаря нашим трем мастер-классам, которые DDA проведет в Jewellery Arabia, мы стремимся выявить, воспитать и обучить новое поколение профессионалов по различным аспектам ювелирного дела и еще больше усилить нашу поддержку всей отрасли».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished