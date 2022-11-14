В третьем квартале 2022 года цены на цветные бриллианты выросли на 1%, самый высокий рост продемонстрировали желтые камни

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Результаты работы, проведенной Фондом исследования цветных бриллиантов (Fancy Color Research Foundation, FCRF) по вычислению Индекса цветных бриллиантов (Fancy Color Diamond Index, FCDI) за третий квартал 2022 года, показали, что после увеличения на 0,8% во втором квартале 2022 года средняя цена на бриллианты всех цветов и размеров в третьем квартале 2022 года выросла на 1%. Этот рост контрастировал с тенденцией к снижению цен на белые бриллианты на 6,7%. Камни яркой цветовой насыщенности Fancy Vivid во всех цветовых категориях продемонстрировали самый высокий рост (1,8%), при этом бриллианты Fancy Vivid весом 8 каратов продемонстрировал рост на 3,6% во главе с ярко-розовыми камнями весом 8 каратов (5,5%). В целом за последние 12 месяцев сегмент бриллиантов желтого цвета всех размеров и степеней насыщенности вырос в цене в среднем на 3,4%, сегмент бриллиантов голубого цвета на 1,8% и сегмент бриллиантов розового цвета на 3,7%, говорится в пресс-релизе FCRF.

В третьем квартале 2022 года цена на желтые камни увеличилась в целом на 1,4% в первую очередь за счет роста на 1,7% в категории цветовой интенсивности Fancy Intense и на 1,6% в категории цветовой насыщенности Fancy. Наибольший рост был отмечен в категории камней Fancy Vivid весом 8 каратов (4%), а второе место заняли камни категории Fancy Intense весом 3 карата (3,3%). В третьем квартале 2022 года все желтые бриллианты выросли в цене, кроме камней из категории Fancy Intense весом 8 каратов (-0,7%).

Розовые бриллианты поднялись в цене в целом на 0,9% в основном за счет категории Fancy Vivid, рост которой составил 2,7%. Стоимость бриллиантов из категорий Fancy и Fancy Intense увеличилась на 0,5% и 0,4% соответственно. Интересно, что бриллианты из категории Fancy Vivid весом 8 каратов продемонстрировали самый высокий взлет в цене (5,5%), в то время как камни из Fancy Intense весом 8 каратов показали наибольшее снижение в цене (-2,2%).

Голубые бриллианты выросли на 0,6% в третьем квартале 2022 года, при этом камни из категории Fancy Vivid весом 2 карата и 1,5 карата показали самый высокий рост - 2,6% и 1,8% соответственно. Категория Fancy Vivid (1%) превзошла категории Fancy и Fancy Intense (0,2% и 0,4%). Самый слабый результат был у бриллиантов из категории Fancy Intense весом 10 каратов (-1,1%).



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





