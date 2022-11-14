Эксклюзив
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
В третьем квартале 2022 года цены на цветные бриллианты выросли на 1%, самый высокий рост продемонстрировали желтые камни
В третьем квартале 2022 года цена на желтые камни увеличилась в целом на 1,4% в первую очередь за счет роста на 1,7% в категории цветовой интенсивности Fancy Intense и на 1,6% в категории цветовой насыщенности Fancy. Наибольший рост был отмечен в категории камней Fancy Vivid весом 8 каратов (4%), а второе место заняли камни категории Fancy Intense весом 3 карата (3,3%). В третьем квартале 2022 года все желтые бриллианты выросли в цене, кроме камней из категории Fancy Intense весом 8 каратов (-0,7%).
Розовые бриллианты поднялись в цене в целом на 0,9% в основном за счет категории Fancy Vivid, рост которой составил 2,7%. Стоимость бриллиантов из категорий Fancy и Fancy Intense увеличилась на 0,5% и 0,4% соответственно. Интересно, что бриллианты из категории Fancy Vivid весом 8 каратов продемонстрировали самый высокий взлет в цене (5,5%), в то время как камни из Fancy Intense весом 8 каратов показали наибольшее снижение в цене (-2,2%).
Голубые бриллианты выросли на 0,6% в третьем квартале 2022 года, при этом камни из категории Fancy Vivid весом 2 карата и 1,5 карата показали самый высокий рост - 2,6% и 1,8% соответственно. Категория Fancy Vivid (1%) превзошла категории Fancy и Fancy Intense (0,2% и 0,4%). Самый слабый результат был у бриллиантов из категории Fancy Intense весом 10 каратов (-1,1%).
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished