Совет по природным алмазам продолжает усилия, направленные на проведение различия между природными и лабораторными бриллиантами

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Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC) запустил новый онлайн-портал ASSURE 2.0, который помогает наращивать потенциал отрасли для правильной проверки природных бриллиантов и обеспечения целостности алмазопровода.

Портал ASSURE 2.0 и его каталог демонстрируют результаты тестирования приборами для проверки бриллиантов на обновленном образце ASSURE природных и синтетических бриллиантов, а также имитаторов бриллиантов различных размеров.

«Центральным элементом в защите прав потребителей является способность различать природные бриллианты, выращенные в лаборатории бриллианты и имитации бриллиантов», — говорит исполнительный директор NDC Дэвид Келли (David Kellie).

Обновленный портал позволяет всем покупателям приборов просматривать каталог, разбираться в функциях и анализировать результаты новой серии испытаний ASSURE.

Выборка ASSURE была тщательно отобрана, чтобы отразить товары, которые в настоящее время обращаются на рынке, а также отдельные камни, которые предвосхищают будущие тенденции и создают некоторые из самых больших проблем для приборов проверки бриллиантов.

Программа также включает в себя тестирование ювелирных украшений с бриллиантами, в том числе оправленных и неоправленных камней, сообщает NDC.

Подразделение De Beers Ignite недавно разработало новый прибор, запуск которого запланирован на начало следующего года.

Новый прибор, входящий в состав линейки автоматизированного скрининга мелких камней, позволит автоматически и быстро проверять до 3 600 бриллиантов в час в диапазоне размеров от 0,001 до 0,0033 карата.

На сегодняшний день De Beers разработала в общей сложности 11 приборов для скрининга и проверки оправленных и неоправленных бриллиантов - теперь уже с возможностью быстрого и автоматического скрининга и проверки целостности бриллиантов вплоть до самых мелких камней.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





