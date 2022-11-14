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Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
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«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
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10 октября 2022
Совет по природным алмазам продолжает усилия, направленные на проведение различия между природными и лабораторными бриллиантами
Портал ASSURE 2.0 и его каталог демонстрируют результаты тестирования приборами для проверки бриллиантов на обновленном образце ASSURE природных и синтетических бриллиантов, а также имитаторов бриллиантов различных размеров.
«Центральным элементом в защите прав потребителей является способность различать природные бриллианты, выращенные в лаборатории бриллианты и имитации бриллиантов», — говорит исполнительный директор NDC Дэвид Келли (David Kellie).
Обновленный портал позволяет всем покупателям приборов просматривать каталог, разбираться в функциях и анализировать результаты новой серии испытаний ASSURE.
Выборка ASSURE была тщательно отобрана, чтобы отразить товары, которые в настоящее время обращаются на рынке, а также отдельные камни, которые предвосхищают будущие тенденции и создают некоторые из самых больших проблем для приборов проверки бриллиантов.
Программа также включает в себя тестирование ювелирных украшений с бриллиантами, в том числе оправленных и неоправленных камней, сообщает NDC.
Подразделение De Beers Ignite недавно разработало новый прибор, запуск которого запланирован на начало следующего года.
Новый прибор, входящий в состав линейки автоматизированного скрининга мелких камней, позволит автоматически и быстро проверять до 3 600 бриллиантов в час в диапазоне размеров от 0,001 до 0,0033 карата.
На сегодняшний день De Beers разработала в общей сложности 11 приборов для скрининга и проверки оправленных и неоправленных бриллиантов - теперь уже с возможностью быстрого и автоматического скрининга и проверки целостности бриллиантов вплоть до самых мелких камней.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished