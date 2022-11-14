В ходе пятого международного алмазного тендера выручка ангольской SODIAM составила $28,7 млн

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Ангольская государственная компания по торговле алмазами SODIAM выручила 28,7 млн долларов США от продажи 1 819,79 карата алмазов на своем пятом международном тендере, состоявшемся в столице страны Луанде.

Выставленные на продажу алмазы являлись камнями специальных размеров, добытыми на рудниках Луло (Lulo), Катока (Catoca) и Луэле (Luele).

В сообщении SODIAM говорится, что партия таких алмазов включала в себя семь камней с рудника Луло, которые принесли 20,4 млн долларов, 27 камней с рудника Катока на сумму 5,3 млн долларов и девять камней с Луэле, которые были проданы почти за 3 млн долларов.

Компания Lucapa Diamond сообщила в отдельном заявлении для прессы, что ее алмазы продавались по средней цене 26 536 долларов за карат.

По данным SODIAM, в тендере приняли участие не менее 37 компаний.

В 2021 году SODIAM экспортировала около 8,9 млн каратов необработанных алмазов на сумму 1,62 млрд долларов при средней цене 182,16 доллара за карат, что сделало Анголу третьим по величине производителем алмазов в мире в стоимостном выражении.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





