Эксклюзив
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
В ходе пятого международного алмазного тендера выручка ангольской SODIAM составила $28,7 млн
Выставленные на продажу алмазы являлись камнями специальных размеров, добытыми на рудниках Луло (Lulo), Катока (Catoca) и Луэле (Luele).
В сообщении SODIAM говорится, что партия таких алмазов включала в себя семь камней с рудника Луло, которые принесли 20,4 млн долларов, 27 камней с рудника Катока на сумму 5,3 млн долларов и девять камней с Луэле, которые были проданы почти за 3 млн долларов.
Компания Lucapa Diamond сообщила в отдельном заявлении для прессы, что ее алмазы продавались по средней цене 26 536 долларов за карат.
По данным SODIAM, в тендере приняли участие не менее 37 компаний.
В 2021 году SODIAM экспортировала около 8,9 млн каратов необработанных алмазов на сумму 1,62 млрд долларов при средней цене 182,16 доллара за карат, что сделало Анголу третьим по величине производителем алмазов в мире в стоимостном выражении.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished