Эксклюзив
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Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
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07 ноября 2022
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
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10 октября 2022
De Beers выручила $450 млн в ходе девятой торговой сессии по продаже алмазного сырья
Выручка упала на 12,1% по сравнению с 508 млн долларов, полученными в ходе восьмого цикла продаж в этом году.
Главный исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) сказал, что компания наблюдала хороший спрос на свое алмазное сырье в течение торгового цикла, а продажи отражают традиционно более спокойное время для алмазного мидстрима в преддверии возобновления работы ограночных заводов в Индии после праздников Дивали.
Алмазная компания продолжила применять гибкий подход к продажам необработанных алмазов в течение девятого цикла продаж 2022 года, при этом срок проведения торгов превысил их обычную недельную продолжительность.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished