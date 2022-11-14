De Beers выручила $450 млн в ходе девятой торговой сессии по продаже алмазного сырья

Сегодня Новости

Компания De Beers выручила 450 млн долларов США в девятом цикле продаж алмазов в 2022 году против 438 млн долларов в тот же период годом ранее.

Выручка упала на 12,1% по сравнению с 508 млн долларов, полученными в ходе восьмого цикла продаж в этом году.

Главный исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) сказал, что компания наблюдала хороший спрос на свое алмазное сырье в течение торгового цикла, а продажи отражают традиционно более спокойное время для алмазного мидстрима в преддверии возобновления работы ограночных заводов в Индии после праздников Дивали.

Алмазная компания продолжила применять гибкий подход к продажам необработанных алмазов в течение девятого цикла продаж 2022 года, при этом срок проведения торгов превысил их обычную недельную продолжительность.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





