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10 октября 2022
Orion обеспечила предварительное финансирование медного проекта Окип
Это привело к заключению предварительных договоренностей о финансировании проекта Флэт майнз (Flat Mines) компании Southern African Tantalum (SAFTA).
Ранее NOM заявляла, что приобретет активы, принадлежащие SAFTA, из которых 43,75% принадлежало Корпорации промышленного развития.
После приобретения NOM активов SAFTA Корпорация промышленного развития продаст 22,22% своих акций в NOM компании по расширению экономических возможностей местного населения, возглавляемой Луламиле Ксате (Lulamile Xate).
Последние события знаменуют собой важный шаг на пути к восстановлению добычи полезных ископаемых на перспективном медном проекте Окип (Okiep), втором развивающемся производственном центре Orion в Северо-Капской провинции ЮАР.
В компании заявили, что финансирование IDC предварительных разработок проекта Флэт майнз, как ожидается, поступит в ближайшее время, при этом первоначальное финансирование в размере 22 млн рэндов (1,9 млн австралийских долларов) ожидается в этом месяце.
Финансирование IDC расходов на предварительную разработку в размере 35 млн рэндов (3,1 млн австралийских долларов) будет авансировано в NOM на тех же условиях, что и сумма финансирования на предварительной разработке в размере 44 млн рэндов (3,9 млн долларов), которую Orion уже авансировала в NOM.
«Мы подписали окончательные соглашения, выполнили все условия и выпустили уведомление о сокращении финансирования — и все это менее чем через два месяца после подписания необязательных условий с IDC, - сказал управляющий директор и генеральный директор Orion Эррол Смарт (Errol Smart). - Orion, IDC и BEECo, принадлежащая Lulamile Xate, разделяют общее видение ускорения технико-экономических обоснований, получения разрешений и раннего развития проекта Флэт майнз в Окипе с целью возобновления горных работ в этом богатом медным районом как можно скорее».
Он сказал, что технико-экономическое обоснование для банка уже находится на продвинутой стадии и, как ожидается, будет завершено и представлено на независимую экспертную оценку в первом квартале 2023 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished