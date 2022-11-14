Diamcor получила цену в 266,81 доллара за карат на последней продаже алмазов

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Компания Diamcor Mining продала 5 518,74 карата алмазов на своем первом тендере по продаже алмазного сырья, полученного в результате обработки карьерного материала с проекта Крон-Эндора (Krone-Endora) в районе рудника Венеция (Venetia), примерно за 1,5 млн долларов США, в результате чего средняя цена составила 266,81 доллара за карат.

В текущем квартале общий объем продаж в каратах в ходе этого первого тендера в текущем квартале увеличился на 148% по сравнению с предыдущим кварталом.

«Мы очень довольны модернизацией перерабатывающей установки, реализованной на сегодняшний день, что привело к увеличению объемов поставок и продаж на нашем последнем тендере. Увеличив количество проданного алмазного сырья в каратах на 148% по сравнению с предыдущим кварталом, мы надеемся добавить к этому показателю нашу следующую продажу до конца года, - сказал гендиректор компании Дин Тейлор (Dean Taylor). - Наряду с более высокой средней ценой карата алмазов в долларах, которая более чем в два раза превысила среднюю мировую в ходе этой текущей продажи, компания продолжает добывать крупные алмазы ювелирного качества, относящихся к категории камней специальных размеров».

Diamcor анонсировала, что второй тендер пройдет, как ожидается, до конца этого года, что еще больше увеличит объемы и доходы в текущем квартале.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





