Эксклюзив
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
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Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
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10 октября 2022
Diamcor получила цену в 266,81 доллара за карат на последней продаже алмазов
В текущем квартале общий объем продаж в каратах в ходе этого первого тендера в текущем квартале увеличился на 148% по сравнению с предыдущим кварталом.
«Мы очень довольны модернизацией перерабатывающей установки, реализованной на сегодняшний день, что привело к увеличению объемов поставок и продаж на нашем последнем тендере. Увеличив количество проданного алмазного сырья в каратах на 148% по сравнению с предыдущим кварталом, мы надеемся добавить к этому показателю нашу следующую продажу до конца года, - сказал гендиректор компании Дин Тейлор (Dean Taylor). - Наряду с более высокой средней ценой карата алмазов в долларах, которая более чем в два раза превысила среднюю мировую в ходе этой текущей продажи, компания продолжает добывать крупные алмазы ювелирного качества, относящихся к категории камней специальных размеров».
Diamcor анонсировала, что второй тендер пройдет, как ожидается, до конца этого года, что еще больше увеличит объемы и доходы в текущем квартале.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished