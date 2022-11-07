Норильск - город трудовой доблести

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Сегодня указом Президента Российской Федерации Норильску присвоено звание «Город трудовой доблести».

В указе говорится, что это звание присвоено за значительный вклад жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Норильск — самый северный город мира, крупный центр цветной металлургии. Главным промышленным предприятием города является «Норильский никель».

В годы Великой Отечественной войны Норильск стал одним из основных поставщиков необходимых металлов предприятиям страны, со временем превратившись в крупнейший металлургический центр. За кратчайшие сроки там были выстроены градообразующие предприятия и социально- значимые объекты.



Владимир Малахов, Rough&Polished





