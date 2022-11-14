Richemont предупреждает о «грядущих нестабильных временах», даже несмотря на рост продаж

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Президент Richemont Йоханн Руперт (Johann Rupert) предупреждает о неопределенном и потенциально неустроенном будущем, даже несмотря на то, что продажи предметов роскоши продолжают расти двузначными цифрами, пишет интернет-издание nationaljeweler.com.

«Крайне неясно, как будут развиваться политические, экономические и социальные условия в Европе и на других наших ключевых рынках. Мы знаем только, что впереди нас, скорее всего, ждут нестабильные времена, поскольку центральные банки стремятся обуздать инфляцию, в то время как правительства пытаются справиться с серьезным давлением на стоимость жизни», - сказал он.

Высказывания Руперта прозвучали на фоне того, как возглавляемый им конгломерат предметов роскоши сообщил о исключительно положительных результатах за первую половину финансового года, особенно высокими были продажи ювелирных изделий и часов.



Алекс Шишло для Rough&Polished





