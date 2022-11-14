Эксклюзив
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Christie's представляет фантазийный ярко-розовый бриллиант весом 13,15 карата
Фото: Christie's
Christie's представляет один из самых изысканных фантазийных ярко-розовых бриллиантов изумрудной огранки, когда-либо выставлявшихся на аукцион, который станет частью распродажи великолепных драгоценностей 6 декабря во время Недели роскоши.
Оценочная стоимость кольца с украшающим его фантазийным ярко-розовым и потенциально безупречным бриллиантом прозрачностью VVS1 и весом 13,15 карата составляет $25 млн - $35 млн.
Появление на рынке розового бриллианта такого калибра - явление в мире редких бриллиантов. В модной ярко-розовой гамме редко встречаются бриллианты весом более шести каратов. Для сравнения, менее 10% розовых бриллиантов весят более одной пятой карата.
«После успеха Fortune Pink, который на прошлой неделе принес почти $30 млн в Женеве, мы гордимся тем, что частный коллекционер обратился к нам с просьбой предложить этот невероятный бриллиант на аукционе в декабре. В этом сезоне были достигнуты выдающиеся результаты с бриллиантами фантазийного цвета», - заявил Рахул Кадакия (Rahul Kadakia), глава международного ювелирного отдела Christie's.
Кольцо с фантазийным ярко-розовым бриллиантом будет выставлено для просмотра в Нью-Йорке с 14 по 15 ноября, Гонконге - 25-28 ноября, Нью-Йорке - 2-5 декабря.
Алекс Шишло для Rough&Polished