Christie's представляет фантазийный ярко-розовый бриллиант весом 13,15 карата

Фото: Christie's

Christie's представляет один из самых изысканных фантазийных ярко-розовых бриллиантов изумрудной огранки, когда-либо выставлявшихся на аукцион, который станет частью распродажи великолепных драгоценностей 6 декабря во время Недели роскоши.Оценочная стоимость кольца с украшающим его фантазийным ярко-розовым и потенциально безупречным бриллиантом прозрачностью VVS1 и весом 13,15 карата составляет $25 млн - $35 млн.Появление на рынке розового бриллианта такого калибра - явление в мире редких бриллиантов. В модной ярко-розовой гамме редко встречаются бриллианты весом более шести каратов. Для сравнения, менее 10% розовых бриллиантов весят более одной пятой карата.«После успеха Fortune Pink, который на прошлой неделе принес почти $30 млн в Женеве, мы гордимся тем, что частный коллекционер обратился к нам с просьбой предложить этот невероятный бриллиант на аукционе в декабре. В этом сезоне были достигнуты выдающиеся результаты с бриллиантами фантазийного цвета», - заявил Рахул Кадакия (Rahul Kadakia), глава международного ювелирного отдела Christie's.Кольцо с фантазийным ярко-розовым бриллиантом будет выставлено для просмотра в Нью-Йорке с 14 по 15 ноября, Гонконге - 25-28 ноября, Нью-Йорке - 2-5 декабря.