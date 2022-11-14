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10 октября 2022

Christie's представляет фантазийный ярко-розовый бриллиант весом 13,15 карата

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Фото: Christie's

Christie's представляет один из самых изысканных фантазийных ярко-розовых бриллиантов изумрудной огранки, когда-либо выставлявшихся на аукцион, который станет частью распродажи великолепных драгоценностей 6 декабря во время Недели роскоши. 
Оценочная стоимость кольца с украшающим его фантазийным ярко-розовым и потенциально безупречным бриллиантом прозрачностью VVS1 и весом 13,15 карата составляет $25 млн  - $35 млн.
Появление на рынке розового бриллианта такого калибра  - явление в мире редких бриллиантов. В модной ярко-розовой гамме редко встречаются бриллианты весом более шести каратов. Для сравнения, менее 10% розовых бриллиантов весят более одной пятой карата.
«После успеха Fortune Pink, который на прошлой неделе принес почти $30 млн в Женеве, мы гордимся тем, что частный коллекционер обратился к нам с просьбой предложить этот невероятный бриллиант на аукционе в декабре. В этом сезоне были достигнуты выдающиеся результаты с бриллиантами фантазийного цвета»,  - заявил Рахул Кадакия (Rahul Kadakia), глава международного ювелирного отдела Christie's.
Кольцо с фантазийным ярко-розовым бриллиантом будет выставлено для просмотра в Нью-Йорке с 14 по 15 ноября, Гонконге - 25-28 ноября, Нью-Йорке  - 2-5 декабря.

Алекс Шишло для Rough&Polished


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