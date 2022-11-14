Эксклюзив
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Sama сообщает о пересечениях рудного тела с высоким содержанием меди и никеля на проекте в Кот-д’Ивуар
Генеральный директор компании Марк-Антуан Оде (Marc-Antoine Audet) сказал, что это свидетельствует о возможности появления дополнительных зон с высоким содержанием металлов на глубине и вдоль простирания в зоне расширения 1 Самаплеу (Samapleu).
«В залежах Самаплеу вместе с недавно обнаруженным объектом Грата (Grata) мы продолжаем открывать богатые пересечения металлов, связанные с двумя отдельными фидерными зонами большого комплекса Якуба (Yacouba) размером 50 км х 20 км», — сказал он.
Оде сказал, что более 20 подобных зон демонстрируют сильную проводимость, которые еще предстоит проверить бурением.
Скважины были пробурены для уплотнения сетки скважин, а также для сбора образцов металла для испытаний с использованием комбинированных образцов с Самаплеу и Грата.
В 2021-2022 годах Sama пробурила в общей сложности 85 скважин общей протяженностью 26 787 м на проекте в Кот-д'Ивуар, в том числе 45 скважин общей протяженностью 14 893 м на участке Грата и 21 скважину общей протяженностью 5 643 м на месторождении Самаплеу.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished