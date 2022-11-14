Sama сообщает о пересечениях рудного тела с высоким содержанием меди и никеля на проекте в Кот-д’Ивуар

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Компания Sama Resources сообщила о пересечениях с высоким содержанием меди и никеля после бурения 21 скважины на месторождении Самаплеу (Samapleu) в Кот-д'Ивуаре.

Генеральный директор компании Марк-Антуан Оде (Marc-Antoine Audet) сказал, что это свидетельствует о возможности появления дополнительных зон с высоким содержанием металлов на глубине и вдоль простирания в зоне расширения 1 Самаплеу (Samapleu).

«В залежах Самаплеу вместе с недавно обнаруженным объектом Грата (Grata) мы продолжаем открывать богатые пересечения металлов, связанные с двумя отдельными фидерными зонами большого комплекса Якуба (Yacouba) размером 50 км х 20 км», — сказал он.

Оде сказал, что более 20 подобных зон демонстрируют сильную проводимость, которые еще предстоит проверить бурением.

Скважины были пробурены для уплотнения сетки скважин, а также для сбора образцов металла для испытаний с использованием комбинированных образцов с Самаплеу и Грата.

В 2021-2022 годах Sama пробурила в общей сложности 85 скважин общей протяженностью 26 787 м на проекте в Кот-д'Ивуар, в том числе 45 скважин общей протяженностью 14 893 м на участке Грата и 21 скважину общей протяженностью 5 643 м на месторождении Самаплеу.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





