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10 октября 2022
Caledonia построила солнечную электростанцию для рудника Бланкет
Ожидается, что солнечная электростанция, которая строилась с 2021 года, будет обеспечивать около 27% среднесуточной потребности Бланкета в электроэнергии.
«Я рад, что солнечная электростанция подключена к сети Бланкета, и с сегодняшнего дня Бланкет начнет получать часть своей энергии непосредственно от солнца, - сказал генеральный директор компании Марк Лермонт (Mark Learmonth). - Учитывая, что 21% себестоимости добычи на руднике Бланкет связан с использованием энергии, эта солнечная электростанция является очень важным проектом для компании, поскольку она улучшит качество и безопасность электроснабжения Бланкета и обеспечит экологические преимущества за счет более чистой энергии».
Он отметил, что солнечная энергия вытеснит более дорогую электроэнергию из сети и от дизельных генераторов и, как ожидается, снизит консолидированную стоимость затрат Caledonia в расчете на унцию добытого золота примерно на 37 долларов.
«Электроэнергия, вырабатываемая на дизельном топливе, дорогая, зависит от непредсказуемых поставок топлива и создает неблагоприятный экологический след», — заявили в компании.
Бланкет в настоящее время получает электроэнергию от национального поставщика электроэнергии Зимбабве компании ZESA.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished