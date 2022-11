Керала стал первым штатом, который ввел единую цену на золото на основе банковской ставки

Керала стал первым штатом в Индии, который ввел единую цену на золото на основе банковской ставки. Решение о введении единой цены на 22-каратное золото 916-й пробы было принято на встрече представителей Malabar Gold and Diamonds, одной из крупнейших сетей по продаже золота и бриллиантов в стране, и ключевых членов Ассоциации торговцев золотом и серебром штата Керала (All Kerala Gold and Silver Merchants Association), которая устанавливает основную цену на золото, говорится в сообщении газеты Economic Times.

Комментируя это событие, М. П. Ахаммед (Ahammed), председатель Malabar Group, сказал: «Мы очень рады быть частью этого знаменательного события. Мы хотели бы поблагодарить всех участников ювелирной торговли в Керале за то, что они собрались вместе и ввели стандартизированный курс золота по всему штату, чтобы защитить интересы потребителей и обеспечить прозрачность цен в торговле. В Malabar Gold and Diamonds мы показали пример, запустив единую цену на золото во всех наших магазинах в стране в соответствии с нашей политикой «Одна Индия — одна цена на золото». Являясь одним из крупнейших штатов страны по потреблению золота, Керала может подготовить почву для введения единых цен на золото по всей стране».

Ахаммед выступает за то, чтобы цена продажи золота была единой по всей стране. Курс золота должен быть единым по всей стране на основе банковской ставки. Раньше в Керале золото продавалось по разным ценам в разные дни. Единая цена на золото, основанная на банковской ставке, дает потребителям возможность приобретать золото по разумной и прозрачной цене.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished