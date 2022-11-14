Эксклюзив
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Керала стал первым штатом, который ввел единую цену на золото на основе банковской ставки
Комментируя это событие, М. П. Ахаммед (Ahammed), председатель Malabar Group, сказал: «Мы очень рады быть частью этого знаменательного события. Мы хотели бы поблагодарить всех участников ювелирной торговли в Керале за то, что они собрались вместе и ввели стандартизированный курс золота по всему штату, чтобы защитить интересы потребителей и обеспечить прозрачность цен в торговле. В Malabar Gold and Diamonds мы показали пример, запустив единую цену на золото во всех наших магазинах в стране в соответствии с нашей политикой «Одна Индия — одна цена на золото». Являясь одним из крупнейших штатов страны по потреблению золота, Керала может подготовить почву для введения единых цен на золото по всей стране».
Ахаммед выступает за то, чтобы цена продажи золота была единой по всей стране. Курс золота должен быть единым по всей стране на основе банковской ставки. Раньше в Керале золото продавалось по разным ценам в разные дни. Единая цена на золото, основанная на банковской ставке, дает потребителям возможность приобретать золото по разумной и прозрачной цене.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished