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10 октября 2022
Отмена пошлины на электроэнергию для индустрии Сурата, производящей выращенные в лаборатории бриллианты
В настоящее время компании платят за соединения высокого напряжения 15-процентную пошлину за электроэнергию, а в случае низковольтных соединений пошлина составляет 10%, согласно сообщениям СМИ.
Динеш Навадиа (Dinesh Navadia), бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат, сказал: «Основные затраты на процесс производства выращенных в лаборатории бриллиантов — это электричество, на которое приходится почти 70% расходов. Решение об отмене пошлины на электроэнергию повысит конкурентоспособность производителей выращенных в лаборатории бриллиантов из Сурата на международном рынке, особенно по сравнению с их китайскими коллегами».
За последние пару лет количество установок для производства бриллиантов, выращенных в лаборатории, в Сурате увеличилось в геометрической прогрессии с мизерных 20-25 до более чем 1000. Более крупные цеха по традиционной огранке бриллиантов, добытых из земли, также начали производить выращенные в лаборатории бриллианты из-за растущего спроса на экспорт.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished