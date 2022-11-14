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10 октября 2022
Gembridge сообщает о рекордных продажах в 3 квартале
Скачок в транзакциях совпадает с резким увеличением числа компаний, зарегистрированных на платформе Gembridge.
В сентябре Gembridge продала большое количество редких и красивых драгоценных камней по ценам, некоторые из которых превышали $60 тыс. Рубины, изумруды, сапфиры, фантазийные цветные сапфиры и шпинели были самыми популярными камнями для сделок.
«Третий квартал был рекордным для Gembridge по продажам и размещению объявлений. Мы увидели, как резко возросло качество и разнообразие нашего каталога по очень конкурентоспособным ценам. Покупатели бурно отреагировали на то, что было предложено», - заявил Жан Джурейдини (Jean Jureidini), коммерческий директор Gembridge.
«Североамериканские и азиатские продавцы привели к росту продаж Gembridge в третьем квартале, а покупатели на Ближнем Востоке и в Европе стимулировали спрос», сказала, в свою очередь, Ларри Шаффер (Larry Schaffer), региональный директор по продажам в Северной и Южной Америке.
«Наш коммерческий успех является результатом новых инструментов и улучшенного удобства использования в сочетании с индивидуальным подходом наших региональных команд, расположенных на основных рынках покупок и продаж по всему миру», - добавил Ник Марретт (Nick Marrett), генеральный директор Gembridge.
Запуск «Инструмента множественной загрузки» Gembridge, который позволяет оптовикам загружать до 10 тыс объявлений одновременно, привел к резкому росту загрузки драгоценных камней и ювелирных изделий.
Это позволило Gembridge привлечь новых ведущих оптовиков в Соединенных Штатах, Европе и Азии, что еще больше повысило качество и конкурентоспособность ее ассортимента, отмечает gembridge.com.
Алекс Шишло для Rough&Polished