Ноябрьские аукционы ювелирных изделий Christie's открыты для ставок

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Лондонский онлайн-аукцион ювелирных изделий Christie's, открытый для ставок до 25 ноября, предлагает широкий выбор изысканных антикварных и современных ювелирных изделий.

В их числе - впечатляющая частная коллекция современных ювелирных изделий с автографами Graff, Van Cleef & Arpels и Cartier, а также фирменное ожерелье 1970-х годов от Van Cleef & Arpels (эстимейт: 150 тыс - 250 тыс фунтов стерлингов) и прекрасный браслет с сапфиром и бриллиантом (эстимейт: 15 тыс -20 тыс фунтов стерлингов).

Первый лот аукциона - частная коллекция брошей в стиле ар-деко, одна из которых была приобретена у Chaumet в декабре 1924 года 1-й виконтессой Каудрей (Cowdray) (эстимейт: 12 тыс -15 тыс фунтов стерлингов).

Среди других экспонатов аукциона - часы Cartier Art Deco с нефритом и бриллиантами в футляре для туалетного столика, ранее находившиеся в коллекции Глории Гиннесс и подаренные ее мужем Лоэлом Гиннессом (эстимейт: 15 000-20 000 фунтов стерлингов).

Продажа будет проходить онлайн с 11 по 25 ноября, а просмотр на Christie's King Street - с 17 по 24 ноября.

Среди других ювелирных изюминок аукциона - подборка драгоценностей из коллекции лорда и леди Вайнсток (Weinstock), которые будут проданы на аукционе Christie's в Лондоне 22 ноября.

Завершает коллекцию украшений леди Вайнсток великолепное бриллиантовое колье, созданное примерно в 1965 году (эстимейт: 70 тыс - 90 тыс фунтов стерлингов), а также прекрасная бриллиантовая тиара 19-го века (эстимейт: 60 тыс - 80 тыс фунтов стерлингов).

Эти украшения предлагаются наряду с широким ассортиментом ювелирных изделий, включая ряд очень желанных работ Van Cleef & Arpels, которые можно будет увидеть на Christie's King Street с 17 по 22 ноября.



Алекс Шишло для Rough&Polished





