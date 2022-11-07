Эксклюзив
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
Вчера
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Richemont сообщила о высоких показателях за полугодие, закончившееся 30 сентября 2022 года
Продажи от продолжающих операций увеличилась на 24% до $9,7 млрд, а операционная прибыль - на 26% до $2,7 млрд.
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года зафиксирован двузначный рост продаж по фактическим обменным курсам во всех сферах бизнеса, каналах и регионах, за исключением Азиатско-Тихоокеанского региона, где продажи выросли на 3%.
Лидером роста стал розничный канал, на долю которого вместе с онлайн-каналом пришлось 73% продаж группы.
Благодаря общему росту продаж на 24% и увеличению продаж во всех регионах и каналах дистрибуции ювелирные магазины группы - Buccellati, Cartier и Van Cleef & Arpels подтвердили свои лидирующие позиции.
Операционная прибыль от продолжающихся операций увеличилась на 26%.
Алекс Шишло для Rough&Polished