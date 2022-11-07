Richemont сообщила о высоких показателях за полугодие, закончившееся 30 сентября 2022 года

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Швейцарский конгломерат предметов роскоши Richemont сообщил о достижении очередных высоких показателей торговой деятельности за первые шесть месяцев финансового года.

Продажи от продолжающих операций увеличилась на 24% до $9,7 млрд, а операционная прибыль - на 26% до $2,7 млрд.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года зафиксирован двузначный рост продаж по фактическим обменным курсам во всех сферах бизнеса, каналах и регионах, за исключением Азиатско-Тихоокеанского региона, где продажи выросли на 3%.

Лидером роста стал розничный канал, на долю которого вместе с онлайн-каналом пришлось 73% продаж группы.

Благодаря общему росту продаж на 24% и увеличению продаж во всех регионах и каналах дистрибуции ювелирные магазины группы - Buccellati, Cartier и Van Cleef & Arpels подтвердили свои лидирующие позиции.

Операционная прибыль от продолжающихся операций увеличилась на 26%.



Алекс Шишло для Rough&Polished





