Онлайн-продажи SUNLIGHT выросли на 43% в 3 квартале 2022 года

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Ювелирная сеть №1 в России - SUNLIGHT зафиксировала рост онлайн-продаж на 43% в третьем квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Онлайн-продажи продемонстрировали рекордный рост и выросли на 43% до почти 5 млрд рублей, став ключевым драйвером роста компании. Доля онлайн-канала в общей выручке компании составила 35%.

При этом более 85% онлайн-заказов оформляется в мобильном приложении SUNLIGHT, которое является самым посещаемым ювелирным приложением в мире. Общее количество купленных украшений онлайн в третьем квартале превысило 1,1 млн штук, что более чем на 20% больше аналогичного периода прошлого года. Наибольший объем продаж был отмечен в категории «золотые украшения с бриллиантами».

На данный момент сеть насчитывает 500 торговых точек в 209 городах от Калининграда до Владивостока.



Алекс Шишло для Rough&Polished





