Эксклюзив
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
Вчера
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Mountain Province объявила результаты за 3 квартал 2022 года
По данным компании, выручка от продажи 805 000 каратов составила CAD110,1 млн ($83,3 млн) при средней цене реализации CAD137 за карат ($104) по сравнению с CAD94,2 млн от продажи 1 027 000 каратов в третьем квартале 2021 года ($74,1 млн) при средней цене реализации CAD92 за карат ($72).
Добыто 1 452 000 каратов при среднем содержании 1,78 карата на тонну, что на 15% больше по сравнению со вторым кварталом 2022 года и на 7% меньше по сравнению с 1 562 000 каратов, добытых при среднем содержании 1,88 карата на тонну в третьем квартале 2021 года (во втором квартале 2022 года добыто 1 261 000 каратов).
Алекс Шишло для Rough&Polished