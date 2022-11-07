Mountain Province объявила результаты за 3 квартал 2022 года

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Компания Mountain Province Diamonds Inc. опубликовала свои финансовые и операционные результаты за третий квартал, закончившийся 30 сентября 2022 года.

По данным компании, выручка от продажи 805 000 каратов составила CAD110,1 млн ($83,3 млн) при средней цене реализации CAD137 за карат ($104) по сравнению с CAD94,2 млн от продажи 1 027 000 каратов в третьем квартале 2021 года ($74,1 млн) при средней цене реализации CAD92 за карат ($72).

Добыто 1 452 000 каратов при среднем содержании 1,78 карата на тонну, что на 15% больше по сравнению со вторым кварталом 2022 года и на 7% меньше по сравнению с 1 562 000 каратов, добытых при среднем содержании 1,88 карата на тонну в третьем квартале 2021 года (во втором квартале 2022 года добыто 1 261 000 каратов).



Алекс Шишло для Rough&Polished





