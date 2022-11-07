Ювелирная коллекция к 170-летию Шухова

Фото: Киэргэ

В этом году отмечалось 100-летие знаменитой башни Владимира Шухова - гениального русского инженера, архитектора, изобретателя и учёного. В следующем году страна будет отмечать 170-летний юбилей самого Шухова.В связи с юбилеями Ювелирный дом «Киэргэ» создал коллекцию «Вдохновение гения», состоящую из сетов: «Мосты Шухова» и «К 100-летию башни Шухова».Знакомство с Леонидом Штерном - президентом Международного фонда имени Шухова и его энтузиазм вдохновили ювелиров на воплощение идеи и образа радиобашни на Шаболовке, ставшей в начале 1920-х годов прошлого столетия символом советского авангарда, взлёта инженерной мысли и технического прогресса. Дизайн коллекции создавали выпускники художественных вузов, а сами украшения - ювелиры «Киэргэ».Коллекция была впервые представлена на праздновании 100-летия Шуховской башни. Все изделия были успешно распроданы практически сразу. Но коллекция будет иметь продолжение.В настоящее время совместно с Международным Шуховским фондом планируется организация Всероссийского конкурса среди ювелирных компаний на тему различных конструкций российских инженеров. Эта тема обретает поддержку не только среди ювелиров, но и среди деловых людей и промышленников России. Сейчас, когда в стране идёт процесс импортозамещения, идея поднять престиж отечественных изобретателей и инженеров, оценить их вклад и использовать их выдающиеся достижения, в том числе и в ювелирном деле, выглядит актуальной и вызывает отклик.