Средняя цена алмазов с рудника Летсенг на тендерах в третьем квартале превысила 2 тыс. долларов за карат

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В третьем квартале года компания Gem Diamonds получила доход в размере 56,6 млн долларов США, достигнув средней цены в 2 028 долларов за карат по сравнению с 1 589 долларами за карат годом ранее.

«Приятно видеть, что средняя цена, достигнутая на тендерах Летсенг (Letšeng) в [третьем квартале] 2022 года, превысила 2 тыс. долларов за карат, несмотря на текущий спад в мировой экономике», — сказал генеральный директор компании Клиффорд Элфик (Clifford Elphick).

По заявлению компании, самая высокая цена, достигнутая за этот период, составила 79 543 доллара за карат за розовый алмаз весом 10,07 карата.

Было продано 10 алмазов по цене более 1 млн долларов каждый, что принесло доход в размере 25,1 млн долларов за этот период.

За отчетный период было продано четыре алмаза весом более 100 каратов, что принесло доход в размере 15,6 млн долларов.

В третьем квартале Gem добыла 25 018 каратов алмазного сырья - таким образом, с начала года было добыто 80 174 карата.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



